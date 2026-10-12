Выпущен новый порт Diablo 1 для 3DS с удобным управлением на двух экранах

Поиграть в Diablo на портативной консоли с двумя экранами? Теперь это возможно. Проект под названием Devil-3Ds переносит оригинальную Diablo на Nintendo 3DS.

Через много лет легендарная портативная консоль Nintendo 3DS получила переработанную версию классической ролевой игры Diablo. В рамках фанатского проекта Devil-3Ds разработчик Karolynaz выпустил мод, который специально адаптирует управление и интерфейс под два экрана устройства.

Но для игры консоль Nintendo 3DS должна быть модифицирована (взломана), а также потребуется оригинальная версия Diablo для ПК (подойдут и версии из GOG или Battle.net). Мод создан на базе DevilutionX — модификации, упрощающей игру в Diablo с дополнением Hellfire. Сообщается, что при создании мода не использовался искусственный интеллект. Автор потратил десятки часов на программирование и разработку интерфейса в Figma.

Игру пытались перенести на эту портативную консоль и ранее, но были проблемы с оригинальным интерфейсом и элементами управления с ПК из-за маленького дисплея. Новая версия разделяет изображение: основной игровой процесс происходит на верхнем экране, а нижний сенсорный экран служит для отображения дополнительной информации. На нем выводятся характеристики противников, сведения об NPC и описания предметов. Кроме того, зелья можно использовать непосредственно через сенсорный экран.

Как поиграть в Diablo 1 на Nintendo 3DS?

Для запуска Devil-3Ds на оригинальной консоли Nintendo 3DS необходимы модифицированное устройство с поддержкой Homebrew и установщик FBI. Проект предоставляет исполняемые файлы в форматах .cia и .3dsx. По юридическим причинам данное ПО не содержит оригинальных файлов игры. Необходимо вручную скопировать собственные файлы (например, DIABDAT.MPQ или shareware-версию spawn.mpq) на SD-карту в папку `/3ds/devilutionx/`. Также поддерживается дополнение Hellfire (при наличии соответствующих файлов .mpq).

Управление было оптимизировано под раскладку кнопок консоли 3DS. Перемещение осуществляется с помощью аналогового стика, а кнопки A, X, Y, L и R используются для действий, применения заклинаний, работы с инвентарем и использования зелий. Судя по комментариям на форуме Reddit (в разделе r/NDSHacks), производительность на старых моделях 3DS и на New 3DS заметно различается. Тем не менее, игроки похоже в восторге.