Вышел фанатский ремейк Diablo 1 с HD-текстурами, трассировкой лучей и онлайн-кооперативом

Разработчик Troygentic выпустил специальную версию DevilutionX — порта Diablo с открытым исходным кодом — под названием DamnationX.
По сути, DamnationX — это фанатский ремейк Diablo 1, дополненный современными графическими возможностями. В игру добавили HD-текстуры, освещение с трассировкой лучей и онлайн-кооператив.
Приятным бонусом является то, что в DamnationX можно играть как в браузере, так и на ПК. Стоит учесть, что это очень ранняя версия ремейка, поэтому возможны баги и технические неполадки. Со временем игра будет улучшаться, так что имейте это в виду.
Скачать этот фанатский ремейк Diablo 1 можно здесь.
Анимация ходьбы хуже чем в оригинале. Ремейк гвна
такое себе
Чет все магия игры пропала. Лучше оригинал.
П-ц, г-ще.