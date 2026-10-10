Вышел фанатский ремейк Diablo 1 с HD-текстурами, трассировкой лучей и онлайн-кооперативом

Разработчик Troygentic выпустил специальную версию DevilutionX — порта Diablo с открытым исходным кодом — под названием DamnationX.

По сути, DamnationX — это фанатский ремейк Diablo 1, дополненный современными графическими возможностями. В игру добавили HD-текстуры, освещение с трассировкой лучей и онлайн-кооператив.

Приятным бонусом является то, что в DamnationX можно играть как в браузере, так и на ПК. Стоит учесть, что это очень ранняя версия ремейка, поэтому возможны баги и технические неполадки. Со временем игра будет улучшаться, так что имейте это в виду.

Скачать этот фанатский ремейк Diablo 1 можно здесь.