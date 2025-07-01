Для Diablo 2 разрабатывалось второе дополнение Salvation, в нём планировали добавить новый класс - клирика

Создатель Diablo 2 Дэвид Бревик подтвердил, что второе дополнение к игре действительно находилось в разработке. Оно должно было выйти после Lord of Destruction под названием Salvation, и в нём планировался новый класс - клирик.

Об этом Бревик рассказал в интервью с Крисом Уилсоном, основателем студии Path of Exile. По его словам, он лично спроектировал это дополнение. О проекте давно ходили слухи, но теперь они получили официальное подтверждение.

Дополнение было отменено, когда Blizzard решила сосредоточиться на разработке Diablo 3 и других внутренних проектах. К тому моменту команда Blizzard North уже была разделена: часть сотрудников трудилась над третьей частью, а другие - над прочими проектами. Бревик добавил, что на решение повлияло и коммерческое соображение - с каждым новым дополнением продажи, как правило, снижаются.

К 25-летию игры Blizzard даже намекнула на возможный новый контент для Diablo 2. Некоторые идеи из отменённого проекта, вероятно, всё же могут быть реализованы в будущем - пусть и в иной форме.