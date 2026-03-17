Энтузиаст переделывает Diablo 2 от первого лица, используя Unreal Engine

YouTube-канал I Make Games сейчас переделывает Diablo 2 от первого лица, используя Unreal Engine. Чтобы продемонстрировать текущее состояние проекта, энтузиаст поделился коротким, но интересным видео игрового процесса.

В этом коротком видео варвар сражается с зомби и демоническими бесами. Присутствует базовый HUD с работающей шкалой опыта, слотами навыков, зельями и шкалой выносливости. Также стоит отметить, что, как вы увидите, фанатский ремейк уже выглядит и ощущается великолепно. Реакция врагов на удары и анимация довольно хороши. Атаки не кажутся "плавающими", что тоже большой плюс.

Ютубер сказал, что поделится новыми видео и подробностями по мере развития проекта. В некотором смысле, этот ремейк Diablo 2 от первого лица напоминает игры Hexen и Heretic