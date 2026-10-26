Энтузиаст переписал Diablo II: Lord of Destruction на Rust с поддержкой 60 кадров, 4K и мультиплеера

Разработчик под ником Nugwa628 опубликовал на GitHub первую публичную бета-версию проекта D2Gamma с индексом 0.1.1.2159. Проект представляет собой полноценное воссоздание культовой ролевой игры Diablo II: Lord of Destruction с нуля на современном языке программирования Rust под свободной лицензией MIT. Исходный код открыт для сообщества, а сборка клиента ориентирована на работу на современных персональных компьютерах.

В основе визуальной части клиента лежит графический движок Bevy с поддержкой современных графических API, включая Vulkan, DirectX 12 и Metal. Одним из главных технических новшеств стал перевод базовой логики с оригинальных 25 тактов в секунду на частоту 60 Гц. Скорость перемещения, анимации атак и длительность эффектов пересчитываются из оригинальных таблиц данных, что обеспечивает значительно более отзывчивое управление и плавный расчет боевых механик без нарушения классического баланса.

Графическая подсистема получила полную поддержку современных мониторов с соотношением сторон 16:9 и классическим 4:3, четкое масштабирование вплоть до разрешения 4K, повышенную четкость шрифтов и возможность переключения между полноэкранным и оконным режимами без рамок. Для устранения артефактов низкой частоты кадров движок генерирует дополнительные промежуточные фазы спрайтовой анимации при первом запуске, сохраняя их на накопителе, при этом в меню настроек доступен возврат к оригинальной частоте кадров.

Проект построен на единой клиент-серверной архитектуре, где одиночный режим запускает локальный сервер с детерминированной симуляцией, работающий по тем же сетевым протоколам, что и многопользовательская игра. Репозиторий включает готовые компоненты для развертывания выделенных серверов на базе операционных систем Linux и Windows. Встроенный серверный модуль поддерживает систему учетных записей, создание лобби, общий сундук, рейтинговые таблицы и внутриигровой рынок для торговли предметами.

D2Gamma - это фанатский проект. Он не связан с компанией Blizzard Entertainment и не поддерживается ею. Данный репозиторий не содержит файлов игры, графических материалов или звука. Для игры требуется собственная приобретенная копия Diablo II: Lord of Destruction.

- Nugwa628, разработчик D2Gamma

Для соблюдения авторских прав проект не распространяет защищенные ресурсы Blizzard Entertainment, считывая оригинальные архивы формата MPQ напрямую из существующей директории оригинальной игры. Клиент полностью поддерживает перенос классических файлов сохранений с расширением d2s, а также содержит изолированную модульную систему для запуска сторонних модификаций со своими независимыми данными.

На текущем этапе бета-тестирования в проекте полностью реализованы все 5 актов кампании, все классы персонажей, механики навыков, цепочки заданий, навигационные точки, торговля и Хорадрический куб. В базовую сборку также включена внутриигровая панель разработчика с консолью, позволяющая тестировать сборки с включенным режимом неуязвимости, генерацией предметов и мгновенным перемещением по локациям.