Энтузиаст показал ещё несколько видео фанатского ремейка Diablo 2 на Unreal Engine 5

В прошлом месяце сообщалось о проекте, цель которого — воссоздать Diablo 2 от первого лица с помощью Unreal Engine 5. Теперь пришло время взглянуть на него ещё раз, поскольку «I Make Games» опубликовал два новых видео.

Первое видео даёт нам представление о Забытой башне. Также показаны эффекты Ледяного взрыва и Метели. Во втором видео мы видим Мясника из первой Diablo.

Интересно то, что ютубер удалил все упоминания о выпуске проекта в открытый доступ. Вместо этого он теперь описывает его как фанатскую концепцию, цель которой — дать людям представление о том, как могла бы выглядеть современная версия Diablo от первого лица.

