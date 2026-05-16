Фан-ремейк Diablo 2 на Unreal Engine 5 получил режим от третьего лица

YouTube-блогер I Make Games выпустил новое видео о своем фанатском ремейке Diablo 2 на Unreal Engine 5. В этом видео разработчик демонстрирует добавленный режим от третьего лица.

В геймплейном ролике мы видим, как варвар сражается с Древними. Древние — это духи трёх разных варваров, которые были выбраны для охраны вершины горы Арреат.

Как утверждает разработчик, модели Древних созданы с помощью ИИ, анимированы, а затем импортированы в Unreal Engine 5, где они были анимированы и построены с помощью Blueprints.

На создание этого видео ушло около 10 дней. Игра пока ещё немного недоработана, но, по крайней мере, даёт представление о том, как могла бы выглядеть эта культовая битва с боссом в современном ремейке Diablo 2.

Изначально I Make Games планировали выпустить этот фанатский ремейк в открытый доступ. Однако теперь он удалил все упоминания о публичном релизе. Вместо этого он описывает его как фанатскую концепцию, призванную дать людям представление о том, как могла бы выглядеть современная версия Diablo от первого лица.