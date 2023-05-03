Историку лора Diablo однажды пришлось вручную расшифровывать "все слова", из первых двух игр ©

В Blizzard есть люди, которые следят за тем, чтобы при написании новых историй не забывали об обширном лоре World of Warcraft, Diablo и других игр. Одному из них, однако, выпала незавидная задача вручную расшифровать все слова, сказанные в первых двух играх Diablo, включая расширение Lord of Destruction.



В последнем номере журнала PCGamer старший менеджер Blizzard по истории Шон Коупленд объясняет, что до 2005 года разработчик не особо следил за внутренней историей своих игр. Таким образом, о мире, который рисовали первые две игры Diablo, было не так много документации, что привело к жестокой задаче наверстывания упущенного.



Хотя в наши дни Blizzard явно прилагает все усилия, чтобы сохранить хронику истории, не исключены и случайные ретконнекты. Diablo 1 довольно аккуратно перетекает в свое продолжение - уничтожение титульного зверя в Diablo 1 приводит к тому, что герой, которым вы играете, становится оскверненным в Diablo 2, превращаясь в злодея. В третьей игре, однако, происходят некоторые изменения: тот же герой становится принцем Эйданом, старшим сыном короля, которого Diablo заманил в ловушку, чтобы начать события оригинальной игры.