Культовой Diablo 2 исполнилось 25 лет - Blizzard поздравила фанатов с юбилеем игры

В июне поклонники жанра ARPG отмечают 25-летие культовой Diablo 2. К юбилею легендарной игры присоединилась и сама Blizzard Entertainment, опубликовав праздничный арт с поздравлением:

С днём рождения, Diablo 2. Прошло 25 лет с момента нашего первого забега в Пылающий Ад.

В сообщении от разработчиков содержится намёк на грядущие нововведения:

Если вы думаете, что уже всё видели, просто подождите хаоса, который нам еще предстоит выпустить.

Несмотря на солидный возраст, игра продолжает получать поддержку - недавно стартовал 36-й рейтинговый сезон, доказывающий, что классика жанра по-прежнему остаётся актуальной для миллионов игроков по всему миру.