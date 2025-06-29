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Diablo 2 28.06.2000
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
9.3 4 260 оценок

Культовой Diablo 2 исполнилось 25 лет - Blizzard поздравила фанатов с юбилеем игры

AceTheKing AceTheKing

В июне поклонники жанра ARPG отмечают 25-летие культовой Diablo 2. К юбилею легендарной игры присоединилась и сама Blizzard Entertainment, опубликовав праздничный арт с поздравлением:

С днём рождения, Diablo 2. Прошло 25 лет с момента нашего первого забега в Пылающий Ад.

В сообщении от разработчиков содержится намёк на грядущие нововведения:

Если вы думаете, что уже всё видели, просто подождите хаоса, который нам еще предстоит выпустить.

Несмотря на солидный возраст, игра продолжает получать поддержку - недавно стартовал 36-й рейтинговый сезон, доказывающий, что классика жанра по-прежнему остаётся актуальной для миллионов игроков по всему миру.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Vad_Teller

ремастер бы сделали в стиме

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