Спустя более 20 лет Diablo 2 наконец-то работает с 60 кадрами в секунду благодаря моду ©

Скоро Diablo 2 исполнится 23 года с момента выхода, но это не значит, что легендарная ARPG не может продолжать развиваться и выглядеть свежо. Это доказали создатели мода Project Diablo 2.



Выпущенная несколько дней назад последняя версия вышеупомянутой модификации описывается как созданная "для и энтузиастами Diablo II". И действительно, глядя на впечатляющий список улучшений, которые создатели внесли в старичка, трудно не согласиться.



Среди них - HD-мини-карта, изменения ключевых навыков, новые помощники, более сложные испытания и редкие предметы. Однако глазурью на торте является плавные 60 кадров в секунду.



Если вас заинтересовал мод Project Diablo 2 Season 7 Revelation, вы можете найти его по этой ссылке. Там же вы найдете всю необходимую информацию о модификации и процессе установки.

Ниже привожу видео, демонстрирующее 7 сезон Revelation Project Diablo 2 в действии.