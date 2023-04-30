Diablo 2 28.06.2000
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Спустя более 20 лет Diablo 2 наконец-то работает с 60 кадрами в секунду благодаря моду

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R_Mor
Новости

Скоро Diablo 2 исполнится 23 года с момента выхода, но это не значит, что легендарная ARPG не может продолжать развиваться и выглядеть свежо. Это доказали создатели мода Project Diablo 2.

Выпущенная несколько дней назад последняя версия вышеупомянутой модификации описывается как созданная "для и энтузиастами Diablo II". И действительно, глядя на впечатляющий список улучшений, которые создатели внесли в старичка, трудно не согласиться.

Среди них - HD-мини-карта, изменения ключевых навыков, новые помощники, более сложные испытания и редкие предметы. Однако глазурью на торте является плавные 60 кадров в секунду.

Если вас заинтересовал мод Project Diablo 2 Season 7 Revelation, вы можете найти его по этой ссылке. Там же вы найдете всю необходимую информацию о модификации и процессе установки.

Ниже привожу видео, демонстрирующее 7 сезон Revelation Project Diablo 2 в действии.

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