Автор Path of Exile считает, что Blizzard бережёт Diablo 2, изолируя обновления в дополнении

Выход дополнения Reign of the Warlock для Diablo II: Resurrected вызвал споры в сообществе: часть игроков раскритиковала решение Blizzard сделать обновления базовой игры и улучшения качества жизни доступными только в платном DLC. Однако сооснователь Path of Exile Крис Уилсон считает, что за этим шагом стоит не жадность, а уважение к наследию.

По его мнению, Blizzard Entertainment действует предельно осторожно, работая с игрой, которая фактически сформировала жанр action-RPG. Он отметил, что Diablo 2 — это «общая культурная память» для целого поколения игроков, а потому любые изменения требуют деликатного подхода.

Уилсон обратил внимание на то, что команда разработчиков фактически разделила версии игры: классическая основа осталась практически нетронутой, а все нововведения вынесены в отдельную «эпоху», доступную по желанию игрока. При этом оригинальную версию Diablo 2 по-прежнему можно приобрести отдельно, что позволяет поклонникам играть в максимально аутентичный вариант.

По словам Уилсона, ограничение улучшений платным дополнением — это не попытка продать больше копий, а способ сохранить «музейный экспонат» в его изначальном виде. Такой подход он назвал «высшей формой уважения» к культовой игре.

В то же время разработчик не обошёлся без критики. Он считает, что релиз DLC мог бы быть сильнее, если бы в него добавили более масштабный новый контент, например полноценный акт для исследования.