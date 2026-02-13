Blizzard может выпустить новые дополнения для Diablo 2: Resurrected - если игрокам понравится Reign of the Warlock

Вчера компания Blizzard неожиданно выпустила дополнение Reign of the Warlock для Diablo 2: Resurrected. Игра впервые за 25 лет получила новый класс - Чернокнижника. Оказывается, это может стать отправной точкой для будущей масштабной поддержки игры.

По словам разработчиков, добавление Чернокнижника - это своего рода проверка интереса сообщества. Если класс получит положительный отклик, студия получит возможность развивать Diablo 2 дальше, выпуская крупные наборы контента и регулярные обновления, сохраняя при этом баланс между новациями и духом оригинала.

Продюсер Мэттью Седерквист подчеркнул, что Diablo 2 до сих пор собирает миллионы игроков, а 30-летие франшизы стало идеальным поводом удивить фанатов. В студии сравнивают подход с сохранением "Моны Лизы": Чернокнижник должен выглядеть так, будто он существовал в игре с 1999 года, без неуместных осовремениваний.

Таким образом, Diablo 2: Resurrected и Reign of the Warlock станут экспериментальной площадкой для новых идей, в то время как оригинальная Diablo 2 останется вечной классикой для фанатов.