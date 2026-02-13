ЧАТ ИГРЫ
Diablo 2: Resurrected 23.09.2021
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 523 оценки

Blizzard может выпустить новые дополнения для Diablo 2: Resurrected - если игрокам понравится Reign of the Warlock

AceTheKing AceTheKing

Вчера компания Blizzard неожиданно выпустила дополнение Reign of the Warlock для Diablo 2: Resurrected. Игра впервые за 25 лет получила новый класс - Чернокнижника. Оказывается, это может стать отправной точкой для будущей масштабной поддержки игры.

По словам разработчиков, добавление Чернокнижника - это своего рода проверка интереса сообщества. Если класс получит положительный отклик, студия получит возможность развивать Diablo 2 дальше, выпуская крупные наборы контента и регулярные обновления, сохраняя при этом баланс между новациями и духом оригинала.

Продюсер Мэттью Седерквист подчеркнул, что Diablo 2 до сих пор собирает миллионы игроков, а 30-летие франшизы стало идеальным поводом удивить фанатов. В студии сравнивают подход с сохранением "Моны Лизы": Чернокнижник должен выглядеть так, будто он существовал в игре с 1999 года, без неуместных осовремениваний.

Таким образом, Diablo 2: Resurrected и Reign of the Warlock станут экспериментальной площадкой для новых идей, в то время как оригинальная Diablo 2 останется вечной классикой для фанатов.

Комментарии:  8
Кей Овальд

Так это не дополнение вообще. Пытаются доить гоев как только могут.

5
Mad IVIax

Лучше бы в StarCraft: Remastered ролики обновили, как это сделали в D2R. 30 долларов за перса, совсем обалдели.

1
darckgodx

Алчность метелицы безгранична... Где это видано ? За ДЛЦ в котором контенту всего то один перс , ломить цену как за полновесную игру

1
KitschSkeletor

Я бы посоветовал близзардам уже закрыться и не позориться.

1
DreadfulLiam

Понятное дело, если выйдет прогреть гоев на ДЛС в котором только новый перс и лутфильтр за 25 баксов, то начнут доить по полной.

1
Zloimamont

Это на лоха. Сделали класс. И всё. Остальное по весомости как патч. Но народ жрет. И цена как сама игра. Так что конечно. Могут ещё.

Alex Row

Они имели ввиду "заработают на ностальгирующих гоях?" Штош, чекнул комменты в Стиме - да, этих кловенов ещё долго можно доить. А потом выпустить в Стиме третью Диабло, затем новый класс для неё - хомячки все схавают

mxorganic

Почему не WC3?😭НУ ПОЖАЛУЙСТА😭😭😭