Blizzard может выпустить новые дополнения для Diablo 2: Resurrected - если игрокам понравится Reign of the Warlock

Вчера компания Blizzard неожиданно выпустила дополнение Reign of the Warlock для Diablo 2: Resurrected. Игра впервые за 25 лет получила новый класс - Чернокнижника. Оказывается, это может стать отправной точкой для будущей масштабной поддержки игры.
По словам разработчиков, добавление Чернокнижника - это своего рода проверка интереса сообщества. Если класс получит положительный отклик, студия получит возможность развивать Diablo 2 дальше, выпуская крупные наборы контента и регулярные обновления, сохраняя при этом баланс между новациями и духом оригинала.
Продюсер Мэттью Седерквист подчеркнул, что Diablo 2 до сих пор собирает миллионы игроков, а 30-летие франшизы стало идеальным поводом удивить фанатов. В студии сравнивают подход с сохранением "Моны Лизы": Чернокнижник должен выглядеть так, будто он существовал в игре с 1999 года, без неуместных осовремениваний.
Таким образом, Diablo 2: Resurrected и Reign of the Warlock станут экспериментальной площадкой для новых идей, в то время как оригинальная Diablo 2 останется вечной классикой для фанатов.
Так это не дополнение вообще. Пытаются доить гоев как только могут.
Лучше бы в StarCraft: Remastered ролики обновили, как это сделали в D2R. 30 долларов за перса, совсем обалдели.
Алчность метелицы безгранична... Где это видано ? За ДЛЦ в котором контенту всего то один перс , ломить цену как за полновесную игру
Я бы посоветовал близзардам уже закрыться и не позориться.
Понятное дело, если выйдет прогреть гоев на ДЛС в котором только новый перс и лутфильтр за 25 баксов, то начнут доить по полной.
Это на лоха. Сделали класс. И всё. Остальное по весомости как патч. Но народ жрет. И цена как сама игра. Так что конечно. Могут ещё.
Они имели ввиду "заработают на ностальгирующих гоях?" Штош, чекнул комменты в Стиме - да, этих кловенов ещё долго можно доить. А потом выпустить в Стиме третью Диабло, затем новый класс для неё - хомячки все схавают
Почему не WC3?😭НУ ПОЖАЛУЙСТА😭😭😭