Blizzard открыла предзаказ на Diablo 2 Resurrected в Китае, предлагая 30 дней бонусов, вкладка для сундука, 2 кольца SoJ

Diablo 2 Resurrected выходит в Китае, и игроки, оформившие предзаказ на делюкс- или ультимативный наборы, получат значительное преимущество. Делюкс-набор даёт китайским игрокам доступ к одному из самых мощных предметов в игре с самого начала — Камню Иордана, кольцу настолько ценному, что игроки могут играть годами, не найдя его. Эти бонусы фактически дают вам два трофея, которые можно открыть сразу.

Бонусы за покупку на этом не заканчиваются. В большинстве игр есть стартовый набор, но, играя в Diablo 2 так долго, что эти бонусы гораздо более выражены, чем в других играх. Издание Deluxe также включает 30% бонус к опыту и золоту, действующий целых 30 дней, и несколько небольших рун, чрезвычайно полезных для рунных слов начального уровня. Всё это значительно улучшит впечатления от игры с первого дня.

Также есть дополнительный бонус в виде дополнительной вкладки для хранения вещей для всех, кто оформит предварительный заказ игры с сегодняшнего дня и до 27 августа. Diablo 2 — это в основном игра об управлении ресурсами, и значительная часть этого процесса — управление пространством в хранилище, так что это бесплатное дополнение принесет игрокам как немедленные, так и долгосрочные выгоды.

Китай также получит эксклюзивный набор предметов, который будет доступен только на китайских серверах. Если вы купите максимальный набор, то получите его.

Эти бонусы, похоже, ещё больше раздваивают западный и китайский игровые рынки, поскольку часто видно, как две версии одной и той же игры поставляются в эти регионы. Похоже, именно это и произошло с Diablo 2 Resurrected, которая, очевидно, подчиняется иным правилам балансировки и механикам, чем её западный предшественник.

Blizzard ведет бизнес в Китае через местного посредника NetEase, который распространяет и выпускает локализованные, соответствующие законодательству версии игр Blizzard для китайской аудитории.