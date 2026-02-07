Diablo 2: Resurrected получит новый контент, подробности будут раскрыты в стриме, посвященном 30-летию Diablo

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода демонической франшизы Blizzard о прохождении подземелий, и в честь этого события разработчики планируют обновить Diablo 2, Diablo IV и Diablo Immortal новым контентом. Официальных подробностей о том, что Blizzard планирует сделать с Diablo 2, пока нет. Это может быть набор новых рун или предметов, но что-то вроде нового платного дополнения кажется сомнительным, учитывая объем работы.
Blizzard представит новое обновление Diablo 2 в рамках трансляции, посвященной 30-летию Diablo, которая состоится 11 февраля.
«Присоединяйтесь к нам в 14:00 11 февраля, чтобы посмотреть наш выпуск, посвященный 30-летию Diablo, и узнать, что ждет Diablo II: Resurrected в будущем». Приближается 30-я годовщина Diablo, и мы хотим поделиться с вами множеством новостей, а впереди еще больше интересного.
Blizzard уже не в первый раз анонсирует новый контент для Diablo 2. Еще в июне прошлого года, в рамках празднования 25-летия Diablo 2, студия поделилась интригующим тизером:
«Если вам кажется, что вы уже все повидали и перепробовали, просто подождите, пока не начнется хаос, который мы еще не развязали».
Что касается нового контента, нам остается только гадать, учтет ли Blizzard отзывы о превосходном фанатском моде Project Diablo 2 — амбициозном творении, которое по сути дорабатывает игру множеством новых предметов, рун, исправлений баланса и множеством дополнений для эндгейма.
Недавний выход Diablo 2 в Китае возродил интерес Blizzard к этой игре, поскольку разработчики создали эксклюзивный контент, доступный только для китайских игроков, нарушив давнюю традицию, которую Blizzard заложила с появлением открытой международной платформы Battle.net.
Blizzard также подарила каждому, кто оформил предзаказ игры в Китае, бесплатную пару «Каменных колец Джордана» — одних из самых редких предметов в игре.
Никогда не любил гринд в дьяблоклонах.
Единственная гриндилка, которая мне понравилась - АС Одиссея.
А всё потому, что там гринд не душный: не приходится с повышением уровня стремительно выбивать улучшенный лут, всё найденное можно легко улучший под уровень без затрат нервов.
Зашибись, а не чё что гринд это вообще столб всех подобных игр
А что такого сложного и нудного с гриндом в Диабло? Сейчас всё очень даже легко и приятно. Не надоедает.
Буквально по тысячи ранов на каждого босса ради выпада одной руны которая падает с его))
Лучше бы в STEAM выпустили игру.
с языка прям снял
и по норм цене, ремейк то 21 года ещё
Diablo 2 и Diablo 2: Resurrected. Всё-таки не стоит путать. Да это качественная переделка оригинала, но это переделка. Просто прочитав "планируют обновить Diablo 2". Можно подумать что ещё раз хотят обновить его, а не её первую переделку в лице Diablo 2: Resurrected.
ремейк графики
игру давно не взламывают, типа нужна лицуха
Новое все испоганили, хоть бы старое не трогали.
Если руны, то скукота, надо что-то посерьезней. В диабло 2 у каждого перса реально 1-2 билда всего лишь, надо перелопачивать классы и не слушать нытье фанов