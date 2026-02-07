ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 2: Resurrected 23.09.2021
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 517 оценок

Diablo 2: Resurrected получит новый контент, подробности будут раскрыты в стриме, посвященном 30-летию Diablo

KoRnEr KoRnEr

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода демонической франшизы Blizzard о прохождении подземелий, и в честь этого события разработчики планируют обновить Diablo 2, Diablo IV и Diablo Immortal новым контентом. Официальных подробностей о том, что Blizzard планирует сделать с Diablo 2, пока нет. Это может быть набор новых рун или предметов, но что-то вроде нового платного дополнения кажется сомнительным, учитывая объем работы.

Blizzard представит новое обновление Diablo 2 в рамках трансляции, посвященной 30-летию Diablo, которая состоится 11 февраля.

«Присоединяйтесь к нам в 14:00 11 февраля, чтобы посмотреть наш выпуск, посвященный 30-летию Diablo, и узнать, что ждет Diablo II: Resurrected в будущем». Приближается 30-я годовщина Diablo, и мы хотим поделиться с вами множеством новостей, а впереди еще больше интересного.

Blizzard уже не в первый раз анонсирует новый контент для Diablo 2. Еще в июне прошлого года, в рамках празднования 25-летия Diablo 2, студия поделилась интригующим тизером:

«Если вам кажется, что вы уже все повидали и перепробовали, просто подождите, пока не начнется хаос, который мы еще не развязали».

Что касается нового контента, нам остается только гадать, учтет ли Blizzard отзывы о превосходном фанатском моде Project Diablo 2 — амбициозном творении, которое по сути дорабатывает игру множеством новых предметов, рун, исправлений баланса и множеством дополнений для эндгейма.

Состоялся релиз 12 сезона модификации Project Diablo 2 под названием Suffering

Недавний выход Diablo 2 в Китае возродил интерес Blizzard к этой игре, поскольку разработчики создали эксклюзивный контент, доступный только для китайских игроков, нарушив давнюю традицию, которую Blizzard заложила с появлением открытой международной платформы Battle.net.

Blizzard открыла предзаказ на Diablo 2 Resurrected в Китае, предлагая 30 дней бонусов, вкладка для сундука, 2 кольца SoJ

Blizzard также подарила каждому, кто оформил предзаказ игры в Китае, бесплатную пару «Каменных колец Джордана» — одних из самых редких предметов в игре.

23
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Никогда не любил гринд в дьяблоклонах.
Единственная гриндилка, которая мне понравилась - АС Одиссея.
А всё потому, что там гринд не душный: не приходится с повышением уровня стремительно выбивать улучшенный лут, всё найденное можно легко улучший под уровень без затрат нервов.

5
Nodas
гринд в дьяблоклонах

Зашибись, а не чё что гринд это вообще столб всех подобных игр

1
D4GoldenHour

А что такого сложного и нудного с гриндом в Диабло? Сейчас всё очень даже легко и приятно. Не надоедает.

-zotik- D4GoldenHour

Буквально по тысячи ранов на каждого босса ради выпада одной руны которая падает с его))

2
ZNGRU

Лучше бы в STEAM выпустили игру.

5
Vad_Teller

с языка прям снял

1
Rorschach93

и по норм цене, ремейк то 21 года ещё

D4GoldenHour Rorschach93

Забирай бесплатно через выигрыш на PG https://www.playground.ru/bonus/prizes/diablo_ii_resurrected-4706

3
Egik81

Diablo 2 и Diablo 2: Resurrected. Всё-таки не стоит путать. Да это качественная переделка оригинала, но это переделка. Просто прочитав "планируют обновить Diablo 2". Можно подумать что ещё раз хотят обновить его, а не её первую переделку в лице Diablo 2: Resurrected.

4
Rorschach93

ремейк графики

Rorschach93

игру давно не взламывают, типа нужна лицуха

2
Dima Kor

Новое все испоганили, хоть бы старое не трогали.

2
Amsix

Если руны, то скукота, надо что-то посерьезней. В диабло 2 у каждого перса реально 1-2 билда всего лишь, надо перелопачивать классы и не слушать нытье фанов