Diablo 2: Resurrected получит новый контент, подробности будут раскрыты в стриме, посвященном 30-летию Diablo

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода демонической франшизы Blizzard о прохождении подземелий, и в честь этого события разработчики планируют обновить Diablo 2, Diablo IV и Diablo Immortal новым контентом. Официальных подробностей о том, что Blizzard планирует сделать с Diablo 2, пока нет. Это может быть набор новых рун или предметов, но что-то вроде нового платного дополнения кажется сомнительным, учитывая объем работы.

Blizzard представит новое обновление Diablo 2 в рамках трансляции, посвященной 30-летию Diablo, которая состоится 11 февраля.

«Присоединяйтесь к нам в 14:00 11 февраля, чтобы посмотреть наш выпуск, посвященный 30-летию Diablo, и узнать, что ждет Diablo II: Resurrected в будущем». Приближается 30-я годовщина Diablo, и мы хотим поделиться с вами множеством новостей, а впереди еще больше интересного.

Blizzard уже не в первый раз анонсирует новый контент для Diablo 2. Еще в июне прошлого года, в рамках празднования 25-летия Diablo 2, студия поделилась интригующим тизером:

«Если вам кажется, что вы уже все повидали и перепробовали, просто подождите, пока не начнется хаос, который мы еще не развязали».

Что касается нового контента, нам остается только гадать, учтет ли Blizzard отзывы о превосходном фанатском моде Project Diablo 2 — амбициозном творении, которое по сути дорабатывает игру множеством новых предметов, рун, исправлений баланса и множеством дополнений для эндгейма.

Недавний выход Diablo 2 в Китае возродил интерес Blizzard к этой игре, поскольку разработчики создали эксклюзивный контент, доступный только для китайских игроков, нарушив давнюю традицию, которую Blizzard заложила с появлением открытой международной платформы Battle.net.

Blizzard также подарила каждому, кто оформил предзаказ игры в Китае, бесплатную пару «Каменных колец Джордана» — одних из самых редких предметов в игре.