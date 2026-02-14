ЧАТ ИГРЫ
Diablo 2: Resurrected 23.09.2021
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 527 оценок

Diablo 2: Resurrected превзошла Diablo 4 по суточному онлайну в Steam

monk70 monk70

Корпорация Activision-Blizzard уже некоторое время испытывает трудности со своим текущим портфелио, особенно Blizzard, которая начала продавать свои старые проекты практически по стартовым ценам. Несмотря на это, интерес к играм сохраняется. World of Warcraft Classic продаётся очень хорошо, а Diablo 2 Resurrected в настоящее время превосходит результаты Diablo IV в Steam по суточному онлайну.

В настоящее время в Steam доступны две крупные игры от Blizzard, не считая Overwatch, и, несмотря на первоначальное лидерство Diablo 4, культовое продолжение быстро обогнало своего младшего брата, набрав на несколько сотен игроков больше на пике популярности. За последние 24 часа Diablo 4 собрала в Steam 9 770 игроков онлайн, в то время как Diablo 2 удалось достичь 10 059 игроков, и их число продолжает расти.

Комментарии:  15
ZackSnyder

Удивительно, классика популярнее мусора...

5
AT_Sagor

Ваша классика, на мой взгляд, тоже мусор, тем не менее, даю ей шанс.

1
D4GoldenHour

Типичный хейтераст, который не понимает, что в D4 уже конец сезона и люди наигрались, а в D2 всё только началось. Конечно там будет больше онлайн... 🤦‍♂️

2
Niphestotel

Классное сравнение, где то новое длс, а где то конец сезона)

1
Артур Деменко

Диабло 2 - это бессмертная классика , а Диабло 4 это новомодная гриндилка для пиндосов без вкуса

3
SweatyCurtain Артур Деменко

Так 4 и покупали скорее из-за сюжета. А так же обещания около ММО игрового процесса. По итогу второе не получили и пошли молится на POE2. У которого было всё хорошо ровно до тех пор пока у фанатиков в голову не начало поступать кровь и они осознали что не так то всё хорошо. А релиз.. В теории должен был уже начале этого года. Итоге суп с котом. Ранний доступ он такой.

Так что не причём тут бессмертная классика. Кому надо её уже прошли, остальные разбежались по своим играм. Я и сам осел в 2 части дьябло только по одной причине. Мне она привычнее геймплейно и механиками.

Niphestotel Артур Деменко

Пойду я лучше поиграю в новомодную гриндилку, чем в устаревшую классику)

2
Freund Benno

А сюжетный контент добавляли?

Niphestotel

нет

AT_Sagor

DLC животворящий. Даже несмотря на цену. Даже несмотря на то, что товар не товар. Даже несмотря на то, что от корпорации зла. Вообще преград нет!

Niphestotel

Да сейчас почти все от больших компаний стоит 40$, тут 25$ если есть возможность докупить длс, но многие брали на ру регион в баттеленет, поэтому 3200р в стиме приходится им платить)

Alex Row

чекнул комменты в стиме- многие из тех, кто гамал через баттлнет, купили игру повторно, просто потому что "это же стим".

WerGC

учитывая во что превратилась четверка не удивительно

Niphestotel

Вот выходит длс, засунули в игру все что просили люди)

demanik1

Просто новинка в стиме. Пару тройку месяцев пройдет, и будет онлайн ниже чем в 4.