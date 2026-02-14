Diablo 2: Resurrected превзошла Diablo 4 по суточному онлайну в Steam

Корпорация Activision-Blizzard уже некоторое время испытывает трудности со своим текущим портфелио, особенно Blizzard, которая начала продавать свои старые проекты практически по стартовым ценам. Несмотря на это, интерес к играм сохраняется. World of Warcraft Classic продаётся очень хорошо, а Diablo 2 Resurrected в настоящее время превосходит результаты Diablo IV в Steam по суточному онлайну.
В настоящее время в Steam доступны две крупные игры от Blizzard, не считая Overwatch, и, несмотря на первоначальное лидерство Diablo 4, культовое продолжение быстро обогнало своего младшего брата, набрав на несколько сотен игроков больше на пике популярности. За последние 24 часа Diablo 4 собрала в Steam 9 770 игроков онлайн, в то время как Diablo 2 удалось достичь 10 059 игроков, и их число продолжает расти.
Удивительно, классика популярнее мусора...
Ваша классика, на мой взгляд, тоже мусор, тем не менее, даю ей шанс.
Типичный хейтераст, который не понимает, что в D4 уже конец сезона и люди наигрались, а в D2 всё только началось. Конечно там будет больше онлайн... 🤦♂️
Классное сравнение, где то новое длс, а где то конец сезона)
Диабло 2 - это бессмертная классика , а Диабло 4 это новомодная гриндилка для пиндосов без вкуса
Так 4 и покупали скорее из-за сюжета. А так же обещания около ММО игрового процесса. По итогу второе не получили и пошли молится на POE2. У которого было всё хорошо ровно до тех пор пока у фанатиков в голову не начало поступать кровь и они осознали что не так то всё хорошо. А релиз.. В теории должен был уже начале этого года. Итоге суп с котом. Ранний доступ он такой.
Так что не причём тут бессмертная классика. Кому надо её уже прошли, остальные разбежались по своим играм. Я и сам осел в 2 части дьябло только по одной причине. Мне она привычнее геймплейно и механиками.
Пойду я лучше поиграю в новомодную гриндилку, чем в устаревшую классику)
А сюжетный контент добавляли?
нет
DLC животворящий. Даже несмотря на цену. Даже несмотря на то, что товар не товар. Даже несмотря на то, что от корпорации зла. Вообще преград нет!
Да сейчас почти все от больших компаний стоит 40$, тут 25$ если есть возможность докупить длс, но многие брали на ру регион в баттеленет, поэтому 3200р в стиме приходится им платить)
чекнул комменты в стиме- многие из тех, кто гамал через баттлнет, купили игру повторно, просто потому что "это же стим".
учитывая во что превратилась четверка не удивительно
Вот выходит длс, засунули в игру все что просили люди)
Просто новинка в стиме. Пару тройку месяцев пройдет, и будет онлайн ниже чем в 4.