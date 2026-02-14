Diablo 2: Resurrected превзошла Diablo 4 по суточному онлайну в Steam

Корпорация Activision-Blizzard уже некоторое время испытывает трудности со своим текущим портфелио, особенно Blizzard, которая начала продавать свои старые проекты практически по стартовым ценам. Несмотря на это, интерес к играм сохраняется. World of Warcraft Classic продаётся очень хорошо, а Diablo 2 Resurrected в настоящее время превосходит результаты Diablo IV в Steam по суточному онлайну.

В настоящее время в Steam доступны две крупные игры от Blizzard, не считая Overwatch, и, несмотря на первоначальное лидерство Diablo 4, культовое продолжение быстро обогнало своего младшего брата, набрав на несколько сотен игроков больше на пике популярности. За последние 24 часа Diablo 4 собрала в Steam 9 770 игроков онлайн, в то время как Diablo 2 удалось достичь 10 059 игроков, и их число продолжает расти.