Diablo 2: Resurrected вышла в Steam и Game Pass вместе с новым дополнением, представляющим класс Чернокнижник

В честь 30-летия Diablo Blizzard представила Чернокнижника в кинематографическом трейлере, подтвердив, что новый класс появится не только в Diablo 4 с дополнением Lord of Hatred 28 апреля, но и в Diablo Immortal в июне.
Однако настоящим сюрпризом стало то, что Чернокнижник уже доступен в Diablo 2: Resurrected в виде нового DLC, выпущенного более чем через 25 лет после выхода оригинальной игры. Дополнение называется Reign of the Warlock и его можно приобрести в Battle.net, PlayStation Store, Xbox Store и eShop за 24,99 евро. Оно также включено в новое издание Infernal Edition за 39,99 евро, которое состоит из базовой игры и дополнения.
Это не единственное нововведение: начиная с сегодняшнего дня, Diablo 2: Resurrected наконец-то выходит в Steam с изданием Infernal Edition, а стандартная версия попадёт в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
Reign of the Warlock представляет Чернокнижника — класс с тремя основными способностями: призыв демонов в качестве союзников, улучшение оружия с помощью потусторонней магии и атаки дальнего боя, основанные на огне, тени и хаосе. В этом классе появились новые уникальные предметы, комплекты и рунные слова, а также система «Хроники», которая отслеживает все полученные предметы на вашем аккаунте.
Что касается улучшений качества жизни, появились настраиваемые фильтры добычи и новые общие вкладки сундуков, организованные по самоцветам, материалам и рунам, упрощающие управление инвентарём, а также обновлены «Зоны ужаса»: теперь игрок может выбирать, где сражаться, с пересмотренной сложностью и механикой, которая вознаграждает более стратегический подход.
Для эндгейма возвращается «Древние», переосмысленное как высокоуровневое испытание, разработанное для групп и уже оптимизированных персонажей. Пакет дополняется серией наград для разных игр, включая питомца и косметический трофей для Diablo 4, а также предмет для обустройства дома в World of Warcraft.
Новый (нафиг не нужный) класс по цене полноценной игры ннада? (с) pseudo Blizzard 🤡
Нет, окей, новый класс в старой игре ... ну прикольно, я бы купил. Даже фиг с ним что очевидно для чего он добавлен. Но какого овоща цена на него (даже при учете апгрейда) такая, что на эти деньги я могу купить 3 или даже 4 (пусть и по скидочкам, но ведь могу) игры? 😐 Такой фигни не было даже при Котибоббике.
вот и добрались своими грязными ручонками до древнего шедевра и начали его портить ради денежных отчётов для наделлы
опять перепроходить)))
Ну вот и олдам счастья привалило, говорят дарится на ру акк, думаю скоро в магазинах повится раздел с подарками на ру акк стима
Через "Xbox Game Pass Ultimate" смог без проблем поиграть в целом, почти без проблем, задержка Сигнала маленькая
Вот теперь можно купить.
Старый графон вырезали, позорища, а студия vicarious visions на несколько сот челов, купленная близами специально для создания д2р, смогла нарисовать только новый класс, какие же близы жалкие
Не вижу смысла начинать сюжет со второй. Ждëм первую.
