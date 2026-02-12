Diablo 2: Resurrected вышла в Steam и Game Pass вместе с новым дополнением, представляющим класс Чернокнижник

В честь 30-летия Diablo Blizzard представила Чернокнижника в кинематографическом трейлере, подтвердив, что новый класс появится не только в Diablo 4 с дополнением Lord of Hatred 28 апреля, но и в Diablo Immortal в июне.

Однако настоящим сюрпризом стало то, что Чернокнижник уже доступен в Diablo 2: Resurrected в виде нового DLC, выпущенного более чем через 25 лет после выхода оригинальной игры. Дополнение называется Reign of the Warlock и его можно приобрести в Battle.net, PlayStation Store, Xbox Store и eShop за 24,99 евро. Оно также включено в новое издание Infernal Edition за 39,99 евро, которое состоит из базовой игры и дополнения.

Это не единственное нововведение: начиная с сегодняшнего дня, Diablo 2: Resurrected наконец-то выходит в Steam с изданием Infernal Edition, а стандартная версия попадёт в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Reign of the Warlock представляет Чернокнижника — класс с тремя основными способностями: призыв демонов в качестве союзников, улучшение оружия с помощью потусторонней магии и атаки дальнего боя, основанные на огне, тени и хаосе. В этом классе появились новые уникальные предметы, комплекты и рунные слова, а также система «Хроники», которая отслеживает все полученные предметы на вашем аккаунте.

Что касается улучшений качества жизни, появились настраиваемые фильтры добычи и новые общие вкладки сундуков, организованные по самоцветам, материалам и рунам, упрощающие управление инвентарём, а также обновлены «Зоны ужаса»: теперь игрок может выбирать, где сражаться, с пересмотренной сложностью и механикой, которая вознаграждает более стратегический подход.

Для эндгейма возвращается «Древние», переосмысленное как высокоуровневое испытание, разработанное для групп и уже оптимизированных персонажей. Пакет дополняется серией наград для разных игр, включая питомца и косметический трофей для Diablo 4, а также предмет для обустройства дома в World of Warcraft.