Diablo II: Resurrected получила крупнейшую скидку в Steam - Infernal Edition впервые подешевела сразу на 30% в акции

Blizzard Entertainment запустила в Steam распродажу игр серии Diablo. Diablo II: Resurrected – Infernal Edition получила скидку в 30%.

Diablo II: Resurrected – Infernal Edition появилась в Steam 11 февраля 2026 года. Издание включает ремастер Diablo II вместе с классическим дополнением Lord of Destruction, а также новое крупное расширение Reign of the Warlock.

Главным нововведением Reign of the Warlock стал Чернокнижник — первый новый игровой класс, появившийся в Diablo II за последние 25 лет. Герой специализируется на запретной магии и способен использовать силы Преисподней против самих демонов. Для него предусмотрены три направления развития, связанные с подчинением демонов, усилением оружия тёмной магией и использованием разрушительных стихийных заклинаний.

Дополнение также расширяет высокоуровневый контент Diablo II: Resurrected. В игре появились обновлённые зоны ужаса, сражение с могущественными Древними, новые уникальные предметы, комплекты и рунические слова, система истории, настраиваемый фильтр добычи и переработанные вкладки тайника.

Покупатели Infernal Edition дополнительно получают две вкладки тайника и две ячейки персонажей. В комплект также входят бонусы для других игр Blizzard — предмет для спины «Запретные путы» и питомец Кервек Тлетворный для Diablo IV, а также декоративный Хорадримский куб для системы жилья в World of Warcraft.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго — акция завершится 24 сентября.