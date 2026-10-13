Энтузиасты перенесли Diablo II: Resurrected на iOS и Mac с нативным запуском без эмуляторов

Разработчик под ником jhaizhou-ops опубликовал в открытом доступе проект D2R Mobile, позволяющий запускать ремастер Diablo II: Resurrected на мобильных устройствах iPhone, iPad и компьютерах Mac. В отличие от привычных фанатских решений на базе облачного стриминга или тяжелых эмуляторов, проект представляет собой полноценный нативный слой совместимости. Оригинальный бинарный код игры формата aarch64 из релиза для консоли Nintendo Switch исполняется процессорами Apple silicon напрямую без программной эмуляции инструкций процессора.

Это не просто техническое демо, которое кое-как работает. Это мобильная версия, оптимизированная для ежедневной игры от создания первого персонажа до самого эндгейма.

- jhaizhou-ops, ведущий разработчик проекта

В архитектуре проекта модифицирован лишь небольшой набор системных инструкций, несовместимых с ядром операционных систем от Apple, включая управление потоками, системные вызовы и таймеры. Графический стек полностью переписан под фирменный графический интерфейс Metal без сторонних трансляторов. Все шейдеры компилируются заранее на этапе сборки пакета, благодаря чему при переходе между локациями полностью отсутствуют компиляционные зависания. На смартфоне iPhone 17 Pro Max игра сохраняет стабильные 60 кадров в секунду, загружается из главного меню всего за 1 секунду, а общее энергопотребление составляет около 3.8 Вт при 5 часах непрерывной работы.

Схема управления полностью создана с нуля под сенсорные экраны без примитивной эмуляции кнопок геймпада поверх картинки. Виртуальный джойстик поддерживает выверенные диагонали, умения активируются касанием или удерживанием с возможностью прицеливания свайпом под любым углом, а полоска здоровья боссов закреплена в верхней части экрана. Авторы также внедрили быстрое переключение оружия при активации вспомогательных заклинаний, сортировку инвентаря длинным нажатием и продажу предметов перетаскиванием на панель торговца. При подключении физического контроллера интерфейс мгновенно перестраивается под раскладку Nintendo Switch.

В проект также добавили обширный набор модификаций и высокоуровневого контента, отсутствовавшего в оригинале. Игрокам доступен режим великих порталов Greater Rift из 100 этажей с 15-минутным таймером и боссом в финале, открывающий дополнительные очки навыков и 6 слотов экипировки для наемника. Среди прочих нововведений заявлены сражения с цепочками боссов Boss Rush, режим повышенного выпадения редких предметов Elysium, хранилище Chronicle с отдельными ячейками под каждый уникальный предмет, расширенный сундук на 14 колонок, встроенный фильтр добычи и виброотклик смартфона при падении ценных рун.

Сам проект распространяется под свободной лицензией MIT и не содержит внутри защищенных авторским правом файлов компании Blizzard Entertainment. Для сборки требуется оригинальный дистрибутив Diablo II: Resurrected для Nintendo Switch версии 1.0.34.0 с дополнением Reign of the Warlock, откуда утилиты извлекают ресурсы весом около 5.6 ГБ. Приложение можно собрать самостоятельно через Xcode или упаковать на Windows при помощи готовой пустой оболочки, после чего подписать и установить через инструменты боковой загрузки вроде AltStore или Sideloadly.

На текущем этапе порт функционирует исключительно в автономном одиночном режиме без сетевых компонентов Battle.net. Разработчики реализовали поддержку не только флагманских чипов, но и устройств на процессорах Apple A16 вроде iPhone 14 Pro Max при помощи специального пакета сжатых текстур, а также выпустили нативную версию для компьютеров на базе macOS 26 с поддержкой мыши и клавиатуры.