Обновление 2.7 для Diablo 2 Resurrected усиливает ассасина и друида в 4 сезоне ©

Патч 2.7 для Diablo 2 Resurrected уже на подходе, поскольку компания Blizzard готовится к запуску четвертого сезона своей ремастерской версии классической ARPG. Это последнее обновление для выходит как раз перед датой начала четвертого сезона, которая назначена на 4 мая, и включает в себя несколько приятных бонусов для ассасина и друида, а также одно изменение, которое может иметь большое значение, особенно для тех, кто любит мультиплеер.



Поскольку дата выхода Diablo 4 уже не за горами, этот сезон станет последним сезоном Diablo 2 Resurrected перед началом новой эры перемалывания лута. Как всегда, начало 4-го сезона - это возможность для игроков начать все с чистого листа и доказать свое мастерство, доведя свой любимый класс до 99-го уровня быстрее всех остальных.

Всем игрокам станут доступны 4 дополнительных ячейки для персонажа во всех сетевых режимах, что означает, что вам не придется удалять своих старых персонажей, чтобы принять участие в 4 сезоне. Кроме того, теперь при первом входе в нерейтинговую игру за рейтингового персонажа из предыдущего сезона возможность сбросить очки характеристик и умений у Акары восстанавливается. Изменение не распространяется на персонажей из предыдущих рейтинговых сезонов, которые уже заходили в нерейтинговые игры.

Как всегда, предметы, хранящиеся в вашем тайнике после окончания сезона, будут доступны из вашего тайника в нерейтинговой игре. Однако после начала четвертого сезона вы потеряете доступ ко всем предметам из второго сезона лестницы, которые вы еще не перенесли в обычный тайник, так что убедитесь, что вы сделали это сейчас, если у вас что-то осталось.

Обновление также вносит ключевое изменение в систему интервалов между попаданиями по цели (Next Hit Delay), которая теперь действует только на снаряды одного и того же умения. Т.е. это позволяет определенным навыкам попадать на одного врага в быстрой последовательности, тогда как раньше на них действовал общий кулдаун.

Что касается вышеупомянутых улучшений Ассасина, эффекты, увеличивающие наносимый умениями урон от стихий на процентную величину, теперь позволяют ловушкам ассасина наносить больше урона. А что касается Друида, теперь они могут напрямую переходить из облика волка в облик медведя и наоборот, что должно сделать получение бонусов от обеих форм гораздо более плавным - фантастическая новость для тех, кто использует рунное слово "Метаморфоза", введенное в прошлом сезоне.