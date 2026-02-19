Появление нового класса в Diablo 2 спустя 25 лет после релиза обрадовало и одновременно разделило фанатов игры

Спустя четверть века после выхода легендарной Diablo 2, культовая RPG получила свой первый совершенно новый класс — Чернокнижника. Однако то, что начиналось как праздник для сообщества, спустя неделю после релиза платного DLC "Reign of the Warlock" переросло в ожесточенные споры о балансе.

Первые восторженные отзывы сменились горячими дискуссиями на игровых форумах и социальных сетях. Игроки разделились на два лагеря в вопросе: является ли новый класс «сломанным»? Судя по всему, консенсус большинства очевиден — Чернокнижник невероятно силен, возможно, даже слишком. Стримеры, такие как Coooley, уже демонстрируют билды, использующие способность Demonic Mastery для призыва демонов и огромные множители урона. Это позволяет в одиночку зачищать игру на сложности для 8 игроков с пугающей легкостью.

При этом многие из сообщества выступают под лозунгом «Не нерфите Чернокнижника!», наслаждаясь свежим сборками и новыми возможностями. Другие же называют ситуацию «совершенно неприемлемой». Критики указывают на то, что запуск столь мощного персонажа в рамках платного дополнения выглядит как "дешевый трюк" для стимулирования продаж, который рушит устоявшийся десятилетиями баланс и чувство прогрессии. Ветераны опасаются, что если Blizzard решит «подтянуть» остальные классы до уровня Чернокнижника, Diablo 2 потеряет свою уникальную сложность и станет похожей на более аркадную Diablo 3.

Интересно, что пока сообщество второй части спорит о слишком сильных нововведениях, Blizzard, напротив, ищет спасение в классике для своей современной актуальной игры. Ранее мы писали, что Blizzard наконец-то нашла способ исправить главную проблему Diablo 4.

Если вы хотите самостоятельно разобраться в тонкостях нового героя и понять, действительно ли он ломает игру или просто предлагает новый опыт, загляните в наш раздел Гайдов. Там уже доступен подробный разбор про снаряжение Чернокнижника в Diablo 2: Resurrected и нововведения последнего апдейта.