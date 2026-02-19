ЧАТ ИГРЫ
Diablo 2: Resurrected 23.09.2021
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 537 оценок

Появление нового класса в Diablo 2 спустя 25 лет после релиза обрадовало и одновременно разделило фанатов игры

Gutsz Gutsz

Спустя четверть века после выхода легендарной Diablo 2, культовая RPG получила свой первый совершенно новый класс — Чернокнижника. Однако то, что начиналось как праздник для сообщества, спустя неделю после релиза платного DLC "Reign of the Warlock" переросло в ожесточенные споры о балансе.

Первые восторженные отзывы сменились горячими дискуссиями на игровых форумах и социальных сетях. Игроки разделились на два лагеря в вопросе: является ли новый класс «сломанным»? Судя по всему, консенсус большинства очевиден — Чернокнижник невероятно силен, возможно, даже слишком. Стримеры, такие как Coooley, уже демонстрируют билды, использующие способность Demonic Mastery для призыва демонов и огромные множители урона. Это позволяет в одиночку зачищать игру на сложности для 8 игроков с пугающей легкостью.

При этом многие из сообщества выступают под лозунгом «Не нерфите Чернокнижника!», наслаждаясь свежим сборками и новыми возможностями. Другие же называют ситуацию «совершенно неприемлемой». Критики указывают на то, что запуск столь мощного персонажа в рамках платного дополнения выглядит как "дешевый трюк" для стимулирования продаж, который рушит устоявшийся десятилетиями баланс и чувство прогрессии. Ветераны опасаются, что если Blizzard решит «подтянуть» остальные классы до уровня Чернокнижника, Diablo 2 потеряет свою уникальную сложность и станет похожей на более аркадную Diablo 3.

Интересно, что пока сообщество второй части спорит о слишком сильных нововведениях, Blizzard, напротив, ищет спасение в классике для своей современной актуальной игры. Ранее мы писали, что Blizzard наконец-то нашла способ исправить главную проблему Diablo 4.

Blizzard наконец-то нашла способ исправить главную проблему Diablo 4 благодаря возвращению механики из Diablo 2

Если вы хотите самостоятельно разобраться в тонкостях нового героя и понять, действительно ли он ломает игру или просто предлагает новый опыт, загляните в наш раздел Гайдов. Там уже доступен подробный разбор про снаряжение Чернокнижника в Diablo 2: Resurrected и нововведения последнего апдейта.

Cнаряжение чернокнижника в Diablo 2: Resurrected и нововведений патча 3.0
Кей Овальд

Это попытка срубить бабла и только. Не нужно эту игру трогать вообще, она уже прекрасна. Тем более, что есть куча модов, которые делают её ещё лучше, причём намного лучше чем все типа улучшалки об Близов.

6
vertehwost

Ты можешь просто не трогать этот класс и всë. Ну как будто его нет.

1
ReadySelwyn

Даже в ремастер играть не надо, есть project diablo, а перевыпуск оставьте для гоев и калоедов с баттлпассом.

2
QueasyRush

я думал спорят о том надо ли вообще было лезть своим мусором из третьей части в каноничную вторую

3
Джек Хорнс

3 часть топовая.

МАХАН МАХАНОВИЧ

Да как и везде сейчас, сначала завозят сильного героя чтобы купили, а потом спустя пару месяцев нерфят когда хайп падает.

1
Hevin

Деньги не пахнут, пахнут уже скорее фанаты второй диблы, фанаты первой уже совсем разложились

SexualHarassmentPanda

При этом шкалу усталости так и не убрали. Тот же чернокнижник при всей своей мощи пробегает 5 метров и всё а дальше он устал. А очки на живучесть нужны только тем , кто играет через милишный билд. Остальные просто пешочком ходят как идиоты.

0ncnjqybr

Да понерфят его, не пройдет и года.

Дадут залетным наиграться, нагребут деньги и понерфят до уровня чмони.

В первый раз, что ли?

Kenn1y

Бесят они за свои правки баланса и всякие патчи спустя много времени.

Пользователь ВКонтакте

Ага, купите. А в батлнет мы вас не пустим. Письма не отправляем и номера не проверяем // Константин Шрейдер

Пользователь ВКонтакте

В смысле? Все работает, все пускает и отправляется. // Роман Ивашкин

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

На каком домене почта? Мнп на Яндекс и меил не приходит. И еще капча постоянно пишет , что ошибка // Константин Шрейдер

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

''bk.ru'' // Роман Ивашкин

Kasarkin

Устоявшийся десятилетиями баланс? Дак его уже сто раз поменяли в резурекшене

Idea Peace

Неверсинк разнылся в Твиттере, типа класс имбалансен. Кусок какахи.

