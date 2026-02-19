Появление нового класса в Diablo 2 спустя 25 лет после релиза обрадовало и одновременно разделило фанатов игры

Спустя четверть века после выхода легендарной Diablo 2, культовая RPG получила свой первый совершенно новый класс — Чернокнижника. Однако то, что начиналось как праздник для сообщества, спустя неделю после релиза платного DLC "Reign of the Warlock" переросло в ожесточенные споры о балансе.
Первые восторженные отзывы сменились горячими дискуссиями на игровых форумах и социальных сетях. Игроки разделились на два лагеря в вопросе: является ли новый класс «сломанным»? Судя по всему, консенсус большинства очевиден — Чернокнижник невероятно силен, возможно, даже слишком. Стримеры, такие как Coooley, уже демонстрируют билды, использующие способность Demonic Mastery для призыва демонов и огромные множители урона. Это позволяет в одиночку зачищать игру на сложности для 8 игроков с пугающей легкостью.
При этом многие из сообщества выступают под лозунгом «Не нерфите Чернокнижника!», наслаждаясь свежим сборками и новыми возможностями. Другие же называют ситуацию «совершенно неприемлемой». Критики указывают на то, что запуск столь мощного персонажа в рамках платного дополнения выглядит как "дешевый трюк" для стимулирования продаж, который рушит устоявшийся десятилетиями баланс и чувство прогрессии. Ветераны опасаются, что если Blizzard решит «подтянуть» остальные классы до уровня Чернокнижника, Diablo 2 потеряет свою уникальную сложность и станет похожей на более аркадную Diablo 3.
Интересно, что пока сообщество второй части спорит о слишком сильных нововведениях, Blizzard, напротив, ищет спасение в классике для своей современной актуальной игры. Ранее мы писали, что Blizzard наконец-то нашла способ исправить главную проблему Diablo 4.
Если вы хотите самостоятельно разобраться в тонкостях нового героя и понять, действительно ли он ломает игру или просто предлагает новый опыт, загляните в наш раздел Гайдов. Там уже доступен подробный разбор про снаряжение Чернокнижника в Diablo 2: Resurrected и нововведения последнего апдейта.
Это попытка срубить бабла и только. Не нужно эту игру трогать вообще, она уже прекрасна. Тем более, что есть куча модов, которые делают её ещё лучше, причём намного лучше чем все типа улучшалки об Близов.
Ты можешь просто не трогать этот класс и всë. Ну как будто его нет.
Даже в ремастер играть не надо, есть project diablo, а перевыпуск оставьте для гоев и калоедов с баттлпассом.
я думал спорят о том надо ли вообще было лезть своим мусором из третьей части в каноничную вторую
3 часть топовая.
Да как и везде сейчас, сначала завозят сильного героя чтобы купили, а потом спустя пару месяцев нерфят когда хайп падает.
Деньги не пахнут, пахнут уже скорее фанаты второй диблы, фанаты первой уже совсем разложились
При этом шкалу усталости так и не убрали. Тот же чернокнижник при всей своей мощи пробегает 5 метров и всё а дальше он устал. А очки на живучесть нужны только тем , кто играет через милишный билд. Остальные просто пешочком ходят как идиоты.
Да понерфят его, не пройдет и года.
Дадут залетным наиграться, нагребут деньги и понерфят до уровня чмони.
В первый раз, что ли?
Бесят они за свои правки баланса и всякие патчи спустя много времени.
Ага, купите. А в батлнет мы вас не пустим. Письма не отправляем и номера не проверяем // Константин Шрейдер
В смысле? Все работает, все пускает и отправляется. // Роман Ивашкин
На каком домене почта? Мнп на Яндекс и меил не приходит. И еще капча постоянно пишет , что ошибка // Константин Шрейдер
''bk.ru'' // Роман Ивашкин
Устоявшийся десятилетиями баланс? Дак его уже сто раз поменяли в резурекшене
Неверсинк разнылся в Твиттере, типа класс имбалансен. Кусок какахи.