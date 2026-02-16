RUNE взломали Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition с Чернокнижником

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition - недавнее крупное обновление игры с новым классом Чернокнижника.
В своём NFO группа RUNE отметила, что Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition была защищена сразу тремя защитами: Battle.net + Licence + Eidolon, причём последнюю из них разработчики добавили лишь в новом обновлении, из-за чего предыдущий взлом от Blizzless перестал работать, что создало временные трудности для пиратов.
Чернокнижник - это класс с тремя основными способностями: призыв демонов-союзников, улучшение оружия с помощью потусторонней магии и атаки дальнего боя на основе огня, теней и хаоса.
теперь можно посмотреть, от чего пищат фанбои
Молодцы. А то Близы совсем ахренели.
Всмысле?
Деньги за игры и длс хотят. Совсем уже от рук отбились.
все игры должны быть бесплатными, в полном издании, остальное чисто добровольные пожертвования
можно было бы и dlc для warcraft 3 замутить
Хорошая новость, а то слишком высокая цена за игру 20 летней давности
25-и летней давности вообще то
игра как раз адекватно стоит- особенно по скидке. а вот длс из одного перса в два раза дороже самой игры- это уже слишком
Будь она проклятая эта диабло!
Поднять вверх пиратский флаг
да уже есть 38.21 GB
Шикарно)
Что за чернокнижник? бесовщина какаета