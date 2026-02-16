RUNE взломали Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition с Чернокнижником

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition - недавнее крупное обновление игры с новым классом Чернокнижника.

В своём NFO группа RUNE отметила, что Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition была защищена сразу тремя защитами: Battle.net + Licence + Eidolon, причём последнюю из них разработчики добавили лишь в новом обновлении, из-за чего предыдущий взлом от Blizzless перестал работать, что создало временные трудности для пиратов.

Чернокнижник - это класс с тремя основными способностями: призыв демонов-союзников, улучшение оружия с помощью потусторонней магии и атаки дальнего боя на основе огня, теней и хаоса.