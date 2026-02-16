ЧАТ ИГРЫ
Diablo 2: Resurrected 23.09.2021
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 529 оценок

RUNE взломали Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition с Чернокнижником

AceTheKing AceTheKing

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition - недавнее крупное обновление игры с новым классом Чернокнижника.

В своём NFO группа RUNE отметила, что Diablo 2: Resurrected - Infernal Edition была защищена сразу тремя защитами: Battle.net + Licence + Eidolon, причём последнюю из них разработчики добавили лишь в новом обновлении, из-за чего предыдущий взлом от Blizzless перестал работать, что создало временные трудности для пиратов.

Чернокнижник - это класс с тремя основными способностями: призыв демонов-союзников, улучшение оружия с помощью потусторонней магии и атаки дальнего боя на основе огня, теней и хаоса.

Snake2105
Alex Row

теперь можно посмотреть, от чего пищат фанбои

Кей Овальд

Молодцы. А то Близы совсем ахренели.

МАХАН МАХАНОВИЧ

Всмысле?

Spillik МАХАН МАХАНОВИЧ

Деньги за игры и длс хотят. Совсем уже от рук отбились.

ConciseYu Spillik

все игры должны быть бесплатными, в полном издании, остальное чисто добровольные пожертвования

vertehwost

можно было бы и dlc для warcraft 3 замутить

agula98

Хорошая новость, а то слишком высокая цена за игру 20 летней давности

ConciseYu

25-и летней давности вообще то

Alex Row

игра как раз адекватно стоит- особенно по скидке. а вот длс из одного перса в два раза дороже самой игры- это уже слишком

Беккер5443

Будь она проклятая эта диабло!

MasterCraft

Поднять вверх пиратский флаг

WerGC

да уже есть 38.21 GB

Blimchic

Шикарно)

Дрочеслав сын Сергея

Что за чернокнижник? бесовщина какаета

