В Diablo 2: Resurrected теперь можно играть с видом от первого или третьего лица

Вышел новый мод под названием D2R-3D, который позволяет играть в Diablo 2: Resurrected с гораздо более близкого ракурса камеры. Мод меняет перспективу и позволяет исследовать игровой мир с новых точек обзора.

Проект добавляет в Diablo 2: Resurrected возможность свободного управления камерой. Активировать режим можно клавишей F12. После этого колёсиком мыши можно приближать или отдалять изображение, а удерживая среднюю кнопку мыши и перемещая курсор — менять ракурс. Это позволяет рассматривать игру с гораздо более низкой и близкой позиции.

Такой вид дает игрокам возможность лучше рассмотреть игровой мир. Детали, которые трудно заметить при стандартном обзоре сверху, становятся гораздо более различимыми. Стены, помещения, монстры, освещение и прочие мелочи лучше выделяются, когда камера находится в непосредственной близости от происходящего.

Настроив камеру, можно пройти всю игру с видом от третьего лица. Можно расположить камеру чуть выше, получив ракурс, напоминающий World of Warcraft, или же максимально приблизить ее и играть с видом от первого лица.

У проекта есть две версии. Автономная версия (standalone) включает файлы EXE и DLL; их нужно поместить в папку с Diablo 2: Resurrected, рядом с основным исполняемым файлом игры. После этого мод можно активировать клавишей F12. Также существует версия в виде плагина, состоящая из отдельных модулей для управления камерой и настройки дальности прорисовки.

Стоит учесть, что проект пока находится на экспериментальной стадии. Автономная версия может спровоцировать срабатывание системы проверки целостности файлов, из-за чего игра может вылететь примерно через минуту после запуска. Поэтому игрокам следует воспринимать этот мод как незавершённый проект.

В целом, D2R-3D предлагает взглянуть на Diablo 2: Resurrected по-новому. Этот мод никак не меняет саму игру, зато предоставляет игрокам гораздо больше возможностей для управления камерой.