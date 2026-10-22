Diablo III перенесли на ПК через статическую рекомпиляцию - без обязательного онлайна и с локальным кооперативом

Энтузиаст под псевдонимом Boron853 создал неофициальный ПК-порт консольной Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition с Xbox 360. Проект Souls of the Reaper использует ReXGlue SDK: оригинальный PowerPC-код игры заранее рекомпилируется в нативный x64-код для Windows, а необходимые системные функции Xbox 360 воспроизводятся через основанный на Xenia слой HLE. То есть речь идёт не о традиционной эмуляции консоли, а о самостоятельном исполняемом порте для современных ПК. Для запуска требуется собственный образ Xbox 360-версии игры.

Главное отличие такого варианта от официальной Diablo III на ПК заключается не только в техническом подходе. Официальная компьютерная версия теперь доступна не только через Battle.net, но и через Microsoft Store и PC Game Pass, однако Blizzard по-прежнему указывает обязательное интернет-соединение и учётную запись Battle.net. Консольная Ultimate Evil Edition изначально устроена иначе: Blizzard позволила играть в неё офлайн и добавила локальный кооператив до четырёх человек на одном экране. Именно эти возможности Souls of the Reaper переносит на ПК — вместе с поддержкой клавиатуры, мыши и нескольких геймпадов одновременно.

Автор заявляет о двух вариантах рендеринга. Более точный режим ROV рассчитан на стабильные 60 FPS, тогда как ускоренный RTV допускает частоту вплоть до 240 FPS. В текущей версии также можно переназначать управление непосредственно в игре. При этом заявленные показатели производительности в основном исходят из документации самого проекта и пока не получили большого количества независимых тестов. У порта остаются и известные проблемы: например, пользователи сообщили об отсутствии теней персонажей и некоторых объектов при использовании нынешнего D3D12-рендерера — та же проблема воспроизводится в Xenia с D3D12, тогда как Vulkan отображает тени корректно.

Сам Souls of the Reaper пока остаётся небольшим энтузиастским проектом. Разработчик характеризует текущую сборку как играбельную и стабильную, однако массовых независимых проверок и отчётов о полном прохождении пока немного. Поэтому главной особенностью проекта сейчас выглядит не заявленная частота до 240 FPS, а возможность получить на ПК консольную версию Diablo III с офлайн-режимом и локальным кооперативом, которых официальная компьютерная версия игры не предлагает.