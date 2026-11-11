Энтузиаст выпустил нативный порт Diablo III для Android на базе версии со Switch

Энтузиаст под ником Desm0nt опубликовал проект Diablo III Mobile - полноценный нативный порт ролевого экшена Diablo III: Eternal Collection для мобильных устройств под управлением Android. В отличие от традиционных эмуляторов консоли Nintendo Switch, проект не эмулирует центральный процессор и не задействует динамическую рекомпиляцию. Исходный 64-битный код архитектуры AArch64 исполняется напрямую на процессоре смартфона, а специальный хост обеспечивает перехват системных вызовов операционной системы Horizon OS и трансляцию команд графического API NVN в современный Vulkan.

Техническая основа порта опирается на наработки проекта d2r-mobile и опыт создания неофициальных мобильных версий DOOM и DOOM Eternal. Трансляция шейдеров выполняется через модифицированные компоненты эмулятора Ryujinx. При этом в самом репозитории отсутствуют защищенные авторским правом файлы игры или ключи. Для запуска пользователям требуется самостоятельно извлечь легальную копию Diablo III: Eternal Collection для Nintendo Switch версии 2.7.7 с обновлением v1441792, ключи prod.keys и подготовить ресурсы на компьютере с помощью скрипта, формирующего установочный файл APK и распаковывающего данные.

Большая часть работы автора сосредоточена на адаптации консольного интерфейса под сенсорные экраны. В последних обновлениях порт получил жестовое управление, позволяющее перемещаться касанием по экрану и совершать рывки быстрым свайпом. Экранные клавиши умений динамически отображают актуальные значки прямо из графического интерфейса игры, затемняются во время отката способностей и выстраиваются дугами вокруг мини-карты, освобождая обзор. Все оригинальные консольные меню, инвентарь, прокачка и глобальная карта с масштабированием щипком адаптированы под пальцевый ввод без необходимости использовать внешний контроллер, хотя подключение геймпадов через Bluetooth и USB также поддерживается.

На устройствах с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и графическим ядром Adreno 750 порт выдает стабильные 60 кадров в секунду при времени рендеринга кадра около 10-11 миллисекунд. Игра поддерживает широкоэкранный режим Hor+ с расширенным углом обзора без растягивания трехмерной картинки под экраны смартфонов, алгоритм AMD FidelityFX FSR RCAS для повышения резкости, переключение разрешения между портативным 1280x720 и стационарным 1600x900, а также прямое подключение оптимизированных пользовательских драйверов Mesa Turnip.

Помимо процессоров Qualcomm Snapdragon, разработчик внедряет поддержку графических ускорителей других архитектур. В свежих сборках был устранен критический сбой с отображением черного экрана под элементами интерфейса на видеочипах Mali, встречающихся в процессорах MediaTek Dimensity и Helio G99. Для чипов семейств Mali, PowerVR и Xclipse задействован комплекс резервных решений, включающий декодирование сжатых текстур BC силами видеочипа и программный обход отсутствующих в мобильных чипах функций геометрических шейдеров.

Сетевые компоненты Battle.net, онлайновые сезоны и кооперативный режим в модификации отключены из-за отсутствия связи с серверами, поэтому прохождение доступно только в одиночном формате с локальными сохранениями. Проект поддерживает операционные системы начиная с Android 10 и совместим с базовыми инструкциями ARMv8. Разработка продолжается в открытом репозитории на GitHub, где автор собирает диагностические отчеты для дальнейшей оптимизации поздних актов кампании на различных конфигурациях мобильного железа.