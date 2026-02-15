Согласно разработчикам, в Diablo 3 до сих пор играют миллионы человек, а фанаты "кочуют" между частями серии

Несмотря на почтенный возраст, культовая Action-RPG Diablo 3 от Blizzard Entertainment продолжает удерживать многомиллионную аудиторию. Об этом в интервью порталу Eurogamer рассказал Мэттью Седерквист, исполнительный продюсер классических проектов Blizzard, курирующий старые части серии.

Выпущенная в 2012 году, Diablo 3 теперь кажется устаревшей игрой на фоне Diablo 4 и успешного ремейка Diablo II: Resurrected. Однако, по словам Седеквиста, это не так. Он подчеркнул, что аудитория третьей части все еще исчисляется миллионами активных игроков. Более того, аналогичный показатель он назвал и для Diablo II: Resurrected, которая также сохраняет огромную пользовательскую базу.

Ключевой особенностью серии разработчик назвал высокую мобильность фанатов, которые активно переключаются между разными частями игры. Секрет кроется в сезонной системе, которая обнуляет прогресс игроков и предлагает новые испытания. Когда в Diablo 3 стартует новый сезон, часть игроков возвращается в нее из актуальной Diablo 4. Проведя в игре около недели, они вновь мигрируют обратно в четвертую часть или переключаются на Diablo II: Resurrected. 12 февраля для Diablo II: Resurrected вышло крупное дополнение, добавляющее в игру новый класс - вполне вероятно, что сейчас произойдет очередная волна "великого переселения" фанатов вселенной.