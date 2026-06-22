"Тени нефалемов" возвращаются: новый сезон Diablo 3 снова делает теневых клонов ключом к силе

Уже 26 июня в 19:00 по московскому времени в Diablo III стартует 39-й сезон под названием «Тени нефалемов». Blizzard вновь возвращает одну из самых популярных сезонных механик — теневых клонов из 22-го сезона.

Во время прохождения игроки смогут призывать могущественного союзника, активируя пилоны и святилища. Теневой клон будет сражаться на стороне героя в течение минуты, используя один из нескольких заранее подготовленных билдов. Его сила зависит от уровня персонажа, что делает механику полезной как при прокачке, так и на поздних этапах сезона.

Ещё одной важной особенностью станет возвращение четвертой ячейки в Кубе Канаи. Дополнительный слот для легендарного свойства позволит создавать более мощные и гибкие сборки, что традиционно заметно влияет на сезонную мету.

Вместе с игровыми механиками вернутся косметические награды из 15-го сезона. За прохождение сезонного похода можно будет получить питомца Корвус Трупный, рамку портрета «Лавры знаний», а также Дар Хедрига с комплектом классовой экипировки. Кроме того, игроки, ещё не расширившие тайник до максимума, смогут заработать дополнительную вкладку за достижение ранга «Завоеватель».

Таким образом, новый сезон делает ставку на проверенные временем механики, которые уже успели заслужить популярность среди поклонников Diablo III.