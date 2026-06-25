14-й сезон Diablo 4 "Пробуждение смерти" переработает систему мифических предметов и добавит кроссовер с Overwatch

Спустя несколько месяцев после выхода дополнения Lord of Hatred, которое, по единодушному признанию критиков и игроков, стало лучшей версией игры на сегодняшний день, Blizzard анонсировала первый полноценный сезонный контент для новой эры Diablo IV. 14-й сезон, получивший название «Пробуждение смерти» (Season of Death Awakening), стартует 30 июня 2026 года 21:00 МСК.

Центральным элементом сезона станут Разрывы Пандемониума (Pandemonium Ruptures) — мистические аномалии, возникающие по всему Санктуарию в результате тёмных ритуалов. Чем дольше игроки удерживают разрыв открытым, сражаясь с порождениями тьмы, тем богаче награда. Особо опасные разрывы могут привести к появлению Рассекателей миров (Realmwalkers) — мощных врагов, за победу над которыми открывается доступ к новому подземелью «Могильный чертог» (Deathtoll Chamber).

За закрытие разрывов и сражения с боссами игроки будут получать особую сезонную валюту — Осколки Пандемониума (Pandemonium Fragments), которую можно использовать для крафта. Также в сезоне появится новый босс-лаир «Коррумпированный Жнец» (Corrupted Reaper).

Самое значительное изменение сезона — полная переработка системы мифических (ранее «убер-уникальных») предметов. Новая система Mythic Uniques 3.0 кардинально меняет подход к экипировке:

Любой уникальный предмет может выпасть в мифическом качестве.

может выпасть в мифическом качестве. Мифические предметы всегда имеют идеальные характеристики (максимальные значения всех аффиксов).

(максимальные значения всех аффиксов). Их уникальные способности усилены на 30% .

. Игроки могут создавать мифические предметы у ювелира (с использованием Сияющих Искр и Руны) или в Хорадрическом Кубе (за Осколки Пандемониума).

мифические предметы у ювелира (с использованием Сияющих Искр и Руны) или в Хорадрическом Кубе (за Осколки Пандемониума). При крафте можно выбрать тип предмета (перчатки, сапоги и т. д.), гарантируя получение нужной категории.

(перчатки, сапоги и т. д.), гарантируя получение нужной категории. На уникальных и мифических предметах теперь можно перекатывать один аффикс, как на обычных легендарных.

Существующие мифические предметы превращаются в «Культовые мифические» (Iconic Mythics) — они остаются в игре, но многие из них будут ослаблены, чтобы перестать быть «обязательными» для мета-билдов.

Помимо этого, сезон принесёт:

Режим «Самодостаточный соло» (Solo Self Found) — без торговли и группы с другими игроками.

— без торговли и группы с другими игроками. Выход The Tower и таблиц лидеров из бета-статуса.

из бета-статуса. Кроссовер с Overwatch : бесплатный реликварий и эксклюзивные косметические предметы в стиле популярного шутера.

: бесплатный реликварий и эксклюзивные косметические предметы в стиле популярного шутера. Бесплатная пробная версия класса Чернокнижник для всех игроков с 30 июня по 7 июля.

для всех игроков с 30 июня по 7 июля. Предзагрузка патча 3.1.0 начнётся 25 июня.

Это первый полноценный сезонный контент после Lord of Hatred, и он обещает кардинально изменить эндгейм Diablo IV.