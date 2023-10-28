31 октября Blizzard выпустит масштабный патч для Diablo 4

Blizzard объявила, что 31 октября выпустит новое масштабное обновление для Diablo 4, и поделилась полным журналом изменений.
Обновление для Diablo 4 от 31 октября под названием Build 1.2.1 привнесет в игру несколько интересных новинок. Чтобы упростить задачу, Blizzard добавит кнопку «Вернуть все» на доски идеалов. Кроме того, появилась новая функция: тренировочный манекен. Вы можете использовать его для тренировки своих атак. Вы сможете выбрать, хотите ли вы сразиться с одним манекеном или с группой из них. Вы также можете выбрать, насколько сильными вы хотите, чтобы они были, будь то обычные, элитные монстры или монстры-боссы.
Blizzard сократит область поиска для всех Шепотов, требующих от игрока найти и убить определенного монстра. Патч также предназначен для устранения некоторых ошибок. Одна из них — когда игроки не могли вернуть к жизни членов своей команды, находясь под действием холода. Команда также решает проблему, из-за которой Арида застрянет, ничего не делая, если окажется в определенном окне.
Blizzard заявляет, что патч от 31 октября внесет небольшие улучшения в работу игры, сделав ее более стабильной и красивой.
Как всегда, Battlenet загрузит этот патч, как только он станет доступен. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.
Очень громкие заголовки. Судя по патчноуту это просто баг-фиксы.
ну, чувствуется масштаб...