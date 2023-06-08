Актер озвучки не мог найти своего персонажа в Diablo 4 - игроки пришли на помощь ©

Работа актера озвучивания может быть очень неблагодарной, особенно когда речь идет об озвучивании персонажей от 3-го лица. Один из актеров, работавших над Diablo 4, хотел услышать голос своего персонажа, поэтому он обратился за помощью к другим игрокам.

"Привет, я актер озвучки и я играл определенного второстепенного персонажа в Diablo 4, которого я нигде не могу найти", - говорится в просьбе актера, скрывающегося под псевдонимом TheFourthAct1. По словам автора, разыскиваемый персонаж - это враждебный дух варвара, который бросает игроку причудливые оскорбления.

Описание не относилось к самой точной категории, но для услужливых фанатов этого было достаточно. Поиски продолжались не более одного дня. Форумчане не только выявили конкретный момент появления безымянного варвара на экране, но и подготовили специальный ролик с его участием.

Речь идет о событиях третьего акта, поэтому игрокам, чувствительным к спойлерам, лучше пропустить представленные ниже кадры. Голос искомого воина можно услышать примерно на 1:30.

"Вау, я не ожидала получить от вас столько любви! Вы все так добры. Спасибо, что помогли мне найти свой образ. Пусть Bul'Kahtos придаст вам сил!" - написал в ответ довольный актер. Вскоре после этого он опубликовал короткое видео, в котором лично поблагодарил участников сообщества.

"Эй, поздравляю! Я убил вашего призрака прошлой ночью и получил отличную броню. Круто попасть в игру таким образом. Удачи в будущем!" - написал в ответ один из поклонников анонимного варвара.