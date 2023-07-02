Алчные гоблины в Diablo 4 способны убить игрока даже после своей смерти

Игроки Diablo 4 обнаружили опасную способность алчного гоблина, которая может убить нерасторопных игроков. После смерти гоблин оставляет на месте своего трупа «Импульс смерти» — лужу крови, которая убивает персонажа за 2 секунды, если он не успеет из нее выйти.

Таких гоблинов можно встретить только на кошмарном модификаторе подземелий. Иммунитета от смертоносной способности существа в игре нет.

1 июля игроки Diablo 4 выбили все самые редкие предметы. Всего их в ARPG шесть — шлем «Шутовской гребень», шлем «Лик Андариэль», двуручный меч «Предок», «Кольцо беззвездных небес», одноручный меч «Вестник рока» и амулет «Расплавленное сердце Селига».