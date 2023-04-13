Diablo 4 06.06.2023
7.7 367 оценок

Алтари Лилит в Diablo IV не будут сбрасываться каждый сезон

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Gruz_
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В интервью корейскому порталу Inven гейм-директор Diablo IV Джозеф Пипиора рассказал, что прогресс игроков в Алтарях Лилит не будет сбрасываться каждый сезон. И хотя игрокам нужно будет получать очки навыков и улучшать зелья каждый раз, когда наступает новый сезон, им не нужно будет тащиться через мир Diablo IV, чтобы вернуть Алтари Лилит.

Сезоны - это уникальный игровой режим, доступный игрокам. За участие в каждом "сезоне" игроки могут получить уникальные награды. Например, в Diablo III за выполнение определенных сезонных задач игроки получали уникальные наборы брони или косметические награды. После завершения сезона наступит новый сезон с совершенно новыми наградами и испытаниями. Однако сезоны не меняют игру полностью и не содержат крупных обновлений, таких как новые классы или подземелья. В Diablo IV новый сезон будет начинаться каждые три месяца.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и ПК с Windows.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кроллег
Например, в Diablo III за выполнение определенных сезонных задач игроки получали уникальные наборы брони или косметические награды.

Настолько уникальные, что за свои три десятка сезонов один и тот же комплект по кругу загоняли до дыр.

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buddaset

Вангую, сезоны убьют игру.
экономика развалится, а то что останется будет в этих сезонах кое как существовать

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