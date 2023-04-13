Алтари Лилит в Diablo IV не будут сбрасываться каждый сезон ©

В интервью корейскому порталу Inven гейм-директор Diablo IV Джозеф Пипиора рассказал, что прогресс игроков в Алтарях Лилит не будет сбрасываться каждый сезон. И хотя игрокам нужно будет получать очки навыков и улучшать зелья каждый раз, когда наступает новый сезон, им не нужно будет тащиться через мир Diablo IV, чтобы вернуть Алтари Лилит.

Сезоны - это уникальный игровой режим, доступный игрокам. За участие в каждом "сезоне" игроки могут получить уникальные награды. Например, в Diablo III за выполнение определенных сезонных задач игроки получали уникальные наборы брони или косметические награды. После завершения сезона наступит новый сезон с совершенно новыми наградами и испытаниями. Однако сезоны не меняют игру полностью и не содержат крупных обновлений, таких как новые классы или подземелья. В Diablo IV новый сезон будет начинаться каждые три месяца.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и ПК с Windows.