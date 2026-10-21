Анонсирована настольная игра Diablo: Unbound - "dungeon battler" с миниатюрами и четырьмя классами

Настольная игра по мотивам Diablo получила официальное название — Diablo: Unbound. Её разработкой занимается студия Glass Cannon Unplugged, известная адаптацией Apex Legends и настольной ролевой игрой по Diablo. Проект позиционируется не как классический dungeon crawler, а как «dungeon battler»: акцент сделан на напряжённых сражениях с полчищами врагов и боссами.

Игроки выбирают подземелье в самом тёмном уголке Санктуария и наполняют его монстрами и боссами, представленными жуткими миниатюрами. Затем они пробиваются сквозь них, используя один из четырёх классов: варвар, паладин, чародейка или разбойник. У каждого класса свои стиль игры, возможности кастомизации и уникальное древо навыков.

Glass Cannon Unplugged описывает структуру игры как «высокомодульную», что должно обеспечить высокую реиграбельность. У боссов есть уникальные атаки, логова и несколько этапов боя. Добыча поступает из сундуков, побочных заданий, побед над элитными врагами и серий убийств в боях с обычными противниками — это создаёт элемент риска и побуждает игроков к более смелым действиям.

Игра состоит из трёх актов, каждый включает три уровня подземелья. Прохождение одного подземелья занимает до 90 минут. Перед каждой встречей проходит «Городская фаза», позволяющая улучшить навыки или изменить специализацию персонажа. После завершения кампании открывается финальный режим «Мучения», где можно сразиться с боссами в их ультимативной форме.

«В игре вас ждут напряжённые сражения с боссами и полчища монстров, которые не дают вам отступить. Но вы не пробираетесь через подземелья. Вы пробиваетесь вниз, сражаясь. Вот почему мы называем её игрой в жанре dungeon battler», — говорит генеральный директор Glass Cannon Unplugged Якуб Вишневски.

Кампания на Gamefound стартует в начале 2027 года. Однако опробовать Diablo: Unbound можно будет гораздо раньше — на выставке SPIEL Essen с 22 по 25 октября.