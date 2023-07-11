Автоматизированный геймплей в Diablo 4 удивительно эффективен - игрок убил самого мощного босса не нажимая ни кнопки ©

Игроки открывают для себя новые возможности Diablo 4, причем автоматическое наведение на цель дает удивительное преимущество. Персонаж бежит сам и уничтожает врагов, а игрок может спокойно наблюдать, как гибнет очередная пачка демонов



Робин "Rob2628" Штейнберг, который первым достиг 100-го уровня в Diablo 4, решил проверить, как работает в игре автоприцеливание, разработанное Blizzard. Это специальная функция, призванная помочь игрокам с ограниченными возможностями, но, как вы увидите через некоторое время, эта система удивительно эффективна.



Rob2628 создал друида, который в сочетании с автоматическим прицеливанием и бегом превратился в настоящую машину для уничтожения врагов. Персонаж в одиночку бегает по участку карты, перепрыгивая с демона на демона, и геймплей выглядит очень впечатляюще.



Rob2628 использовал этого персонажа для убийства самого мощного босса в игре (Эхо Лилит) и продемонстрировал это на видео - во время игры стримеру не пришлось особенно напрягаться, так как всю работу сделал его друид.