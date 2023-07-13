Автор серии Tekken сожалеет, что не может начать играть в Diablo 4 вместе с остальным миром ©

Новый ролевой экшен Diablo 4 от Blizzard Entertainment стал самым успешным запуском в истории компании. Проект собрал многомиллионную аудиторию игроков на ПК, PlayStation и Xbox, которая остается активной даже спустя месяц после релиза. Diablo 4 смогла привлечь внимание даже именитых разработчиков. Как оказалось, создатель серии Tekken, Кацухиро Харада, все это время хотел присоединиться к игре, но так и не смог этого сделать.

На своей личной страничке Кацухиро Харада написал, что с воодушевлением смотрит на запуск Diablo 4. Судя по его мнению, это действительно масштабный и знаковый проект для индустрии, который следует попробовать даже не фанатам такого жанра. К сожалению, лично он может только наблюдать со стороны за сообществом игроков.

В последнем сообщении Харада признался, что в последнее время он очень расстроен. Из-за сильной занятости в разработке Tekken 8 и нехватки времени, он вынужден пропускать главные релизы 2023 года. В будущем разработчик надеется, что у него еще появится возможность лично оценить Diablo 4, но сейчас он сосредоточен на таком же успешном запуске Tekken 8.

Напомним, Diablo 4 с момента релиза успела заработать более 666 миллионов долларов в первую неделю после своего выхода. Средний балл проекта на Metacritic составил 86 баллов из 100, однако пользователи регулярно критикуют игру за различные проблемы.