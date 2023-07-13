Автор серии Tekken сожалеет, что не может начать играть в Diablo 4 вместе с остальным миром

Новый ролевой экшен Diablo 4 от Blizzard Entertainment стал самым успешным запуском в истории компании. Проект собрал многомиллионную аудиторию игроков на ПК, PlayStation и Xbox, которая остается активной даже спустя месяц после релиза. Diablo 4 смогла привлечь внимание даже именитых разработчиков. Как оказалось, создатель серии Tekken, Кацухиро Харада, все это время хотел присоединиться к игре, но так и не смог этого сделать.
На своей личной страничке Кацухиро Харада написал, что с воодушевлением смотрит на запуск Diablo 4. Судя по его мнению, это действительно масштабный и знаковый проект для индустрии, который следует попробовать даже не фанатам такого жанра. К сожалению, лично он может только наблюдать со стороны за сообществом игроков.
В последнем сообщении Харада признался, что в последнее время он очень расстроен. Из-за сильной занятости в разработке Tekken 8 и нехватки времени, он вынужден пропускать главные релизы 2023 года. В будущем разработчик надеется, что у него еще появится возможность лично оценить Diablo 4, но сейчас он сосредоточен на таком же успешном запуске Tekken 8.
Напомним, Diablo 4 с момента релиза успела заработать более 666 миллионов долларов в первую неделю после своего выхода. Средний балл проекта на Metacritic составил 86 баллов из 100, однако пользователи регулярно критикуют игру за различные проблемы.
Игра вышла месяц, два назад? Вовремя бложик сварганил
и почему нам это нужно знать ?!
какой ему диабло? Пускай работает еп. Бунек намного позднее заанонсил мк1 и при этом (вероятнее всего) релиз мк1 раньше чем тк8. Какими-то плейтестами нас кормит вместо открытой бетки для всех.
+Неизвестно получат-ли РФ игроки доступ к плейтесту т.к в списке ключей плей теста нету России, Белоруссии.
Какой тест, уже релизнуть пора.
кал это а не значимый продукт для индустрии
Пуп Земли или что?