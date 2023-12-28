Авторы Diablo 4 дали обещание делать более продуманные изменения в будущих патчах

Интервью продюсера серии Diablo, Рода Фергюссона, открыло первые шесть месяцев разработки Diablo 4. Игра вышла с "потрясающим релизом", а Season of Blood показал, как разработчики могут совместно с фанатами развивать RPG.
Фергюссон поделился тем, что иногда разработчики сконцентрированы на балансе, а не на развлечении игроков. Однако после критики фанатов Blizzard понял важный урок, и поэтому некоторые элементы "показываются" сломанными ради увеселения игры.
Некоторые фичи, такие как использование эксплойтов или возможность "обмануть" разработчиков, могут быть крайне веселыми. Если сообщество положительно отреагирует на такие моменты, ошибки могут быть сохранены до нового сезона. Впрочем, в будущих обновлениях разработчики намерены внести более продуманные изменения.
Пока же в Diablo 4 проходит временное событие, при котором увеличено количество редкой добычи. Оно продлится до 8 января 2024 года, а в новом году фанатов ждут как следующие сезоны, так и первое дополнение.
Он его родственник?
Даю обещания когда-нибудь в будущем покупать игры близзард(но это не точно).
онли-помойки -где ты такое же ПС -долбодятное ведомое существо -подстраивающееся под новые правила каждые 2 недели
пон