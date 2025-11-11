Авторы Diablo 4 могут готовить анонс нового дополнения на The Game Awards 2025

Прошёл год с выхода Vessel of Hatred, первого дополнения к Diablo 4, и, похоже, Blizzard снова готовит нечто масштабное. Несмотря на то, что студия уже выполнила почти все пункты из дорожной карты, представленной в начале года, анонс следующего крупного контента пока не состоялся. Однако всё указывает на то, что это изменится уже 12 декабря — в день проведения The Game Awards 2025.

Повод для догадок дал ютубер Rob2628, который обнаружил в файлах игры изображение с датой 12 декабря, записанной на китайском языке. Этот день совпадает с временем трансляции церемонии с учётом часовых поясов. Когда Роб спросил ассоциированного директора Diablo 4 Завена Харутуняна, стоит ли фанатам смотреть шоу, тот лишь загадочно улыбнулся и ответил: «Все должны его посмотреть. Мы все геймеры, мы будем смотреть».

Такой ответ стал почти официальным намёком: Blizzard готовит анонс нового дополнения. Если он действительно состоится на TGA, это будет первым случаем, когда компания представляет крупный проект вне BlizzCon, что, вероятно, означает выход DLC уже до конца 2026 года.

Подробностей пока мало, но ожидается новый класс и продолжение истории после событий Vessel of Hatred. По слухам, им может стать паладин — упоминание этого класса было замечено в тестовой сборке. Также Blizzard, по словам разработчиков, планирует серьёзно переработать дерево навыков, сделав его более гибким для разных билдов.

Новый сезон Diablo 4 стартует в начале декабря, и именно он, возможно, послужит прологом к следующему масштабному дополнению.