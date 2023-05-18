Diablo 4 06.06.2023
7.6 398 оценок

Авторы Diablo 4 намекнули на связанный с Мясником анонс

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butcher69
Новости

Diablo 4, грядущая ролевая игра от Blizzard, показала множество сложных боссов и мусорных мобов, которых можно было убить во время бета-тестирований. Но один из них запомнился особенно ярко — это Мясник.

Мясник - традиционный враг, появляющийся в большинстве Diablo, начиная с первой игры 1996 года. Громадная туша с большим окровавленным тесаком. С ним всегда было непросто сражаться, учитывая его огромный запас здоровья, высокий урон и неутолимую жажду крови. В Diablo 4 его жестокость не изменилась. Но на этот раз Мясник появляется в самое неожиданное время. Вместо того, чтобы ждать в специально отведенном месте, пока игроки выстроятся в очередь и будут разрезаны на куски, Мясник появляется в подземельях без предупреждения, настойчиво преследуя вас своим тесаком, крича "Свежее мясо!" и бросая свой цепной серп, чтобы затащить любого бегущего обратно на свой зазубренный клинок п.

Авторы Diablo 4 сообщили, что завтра, 19 мая, состоится анонс, который будет связан с Мясником из мира игры. О чем конкретно пойдет речь пока не понятно.

Релиз проекта намечен на 6 июня для PC, PlayStation и Xbox.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Фигурка мясника, которую можно раздеть..

5
Grindest

Не знаю как народу в соло удавалось убить его, но 2 раза сталкивался естесно магом, вообще не было шанса выжить.

2
Augustus Pablo

тоже самое, 3 раза - 0 результатат, даже половину не сносил =(

1
pokemonizm

повезло, я так и не столкнулся с ним... хотя не сказать что я проводил в подземельях много времени, но люди там чуть ли не с первого подземелья на него натыкались

1