Авторы Diablo 4 намекнули на связанный с Мясником анонс ©

Diablo 4, грядущая ролевая игра от Blizzard, показала множество сложных боссов и мусорных мобов, которых можно было убить во время бета-тестирований. Но один из них запомнился особенно ярко — это Мясник.

Мясник - традиционный враг, появляющийся в большинстве Diablo, начиная с первой игры 1996 года. Громадная туша с большим окровавленным тесаком. С ним всегда было непросто сражаться, учитывая его огромный запас здоровья, высокий урон и неутолимую жажду крови. В Diablo 4 его жестокость не изменилась. Но на этот раз Мясник появляется в самое неожиданное время. Вместо того, чтобы ждать в специально отведенном месте, пока игроки выстроятся в очередь и будут разрезаны на куски, Мясник появляется в подземельях без предупреждения, настойчиво преследуя вас своим тесаком, крича "Свежее мясо!" и бросая свой цепной серп, чтобы затащить любого бегущего обратно на свой зазубренный клинок п.

Авторы Diablo 4 сообщили, что завтра, 19 мая, состоится анонс, который будет связан с Мясником из мира игры. О чем конкретно пойдет речь пока не понятно.

Релиз проекта намечен на 6 июня для PC, PlayStation и Xbox.