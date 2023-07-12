Авторы Diablo 4 раскрыли особенности сюжета и геймплея первого сезона игры ©

Уже на следующую неделю назначен старт первого сезона Diablo 4 с новым контентом и активностями для игроков. Разработчики из студии Blizzard подготовили специальный материал для пользователей, в котором более детально описали новые возможности. Игроки смогут мгновенно погрузиться в новый контент, заново открывая для себя мир Санктуария без участия в повторяющихся событиях.

В опубликованном видео приглашённый гость, стример DiEoxidE, поведал дополнительные подробности механики сезонов в Diablo 4. По его словам, игроков ждет совершенно новые активности и отдельный сюжет, продолжающий события основной истории. Если игроки уже прошли сюжетную кампанию, они смогут сразу приступить в новым заданиям из первого сезона. Сюжет в этих квестах позволит подробнее узнать о последствиях вторжения Лилит и детально изучить появление порчи.

В ходе прохождения новых заданий в Diablo, кроме обычного опыта и привычных наград, игроки будут получать особую пыль. Этот ресурс позволит заполучить уникальные награды в сезоне, а также позволяет активировать различные бонусы для персонажа, среди которого будет увеличение получаемого опыта для прокачки и многое другое.

Новый сезон позволит модернизировать свое снаряжения новым способом. Теперь после убийства монстров, игроки смогут получать злокачественные сердца, которые можно вставлять в украшения. Они работают по принципу камней, но имеют другие характеристики. Всего заявлено 32 вида таких сердец, которые будут отличаться по цвету.

Прочие особенности первого сезона Diablo 4:

Открывать заново карту и находить Алтари Лилит не нужно, однако уровень известности в каждом регионе будет сброшен до второго уровня.

Главным боссом сезона станет Варшан Поглощённый, другие элитные противники будут сильно изменены.

Все полученные награды сезона будут доступно только сезонным персонажам, их нельзя перенести на уже созданного героя.

Всего в игру будет добавлено 6 уникальных предметов и 7 легендарных аспектов. Вместе с этим, остальное снаряжение будут перебалансировано.

Первый сезон в Diablo 4 начнется 20 июля на всех платформах.