Авторы Diablo 4 раскрыли особенности сюжета и геймплея первого сезона игры

Уже на следующую неделю назначен старт первого сезона Diablo 4 с новым контентом и активностями для игроков. Разработчики из студии Blizzard подготовили специальный материал для пользователей, в котором более детально описали новые возможности. Игроки смогут мгновенно погрузиться в новый контент, заново открывая для себя мир Санктуария без участия в повторяющихся событиях.
В опубликованном видео приглашённый гость, стример DiEoxidE, поведал дополнительные подробности механики сезонов в Diablo 4. По его словам, игроков ждет совершенно новые активности и отдельный сюжет, продолжающий события основной истории. Если игроки уже прошли сюжетную кампанию, они смогут сразу приступить в новым заданиям из первого сезона. Сюжет в этих квестах позволит подробнее узнать о последствиях вторжения Лилит и детально изучить появление порчи.
В ходе прохождения новых заданий в Diablo, кроме обычного опыта и привычных наград, игроки будут получать особую пыль. Этот ресурс позволит заполучить уникальные награды в сезоне, а также позволяет активировать различные бонусы для персонажа, среди которого будет увеличение получаемого опыта для прокачки и многое другое.
Новый сезон позволит модернизировать свое снаряжения новым способом. Теперь после убийства монстров, игроки смогут получать злокачественные сердца, которые можно вставлять в украшения. Они работают по принципу камней, но имеют другие характеристики. Всего заявлено 32 вида таких сердец, которые будут отличаться по цвету.
Прочие особенности первого сезона Diablo 4:
- Открывать заново карту и находить Алтари Лилит не нужно, однако уровень известности в каждом регионе будет сброшен до второго уровня.
- Главным боссом сезона станет Варшан Поглощённый, другие элитные противники будут сильно изменены.
- Все полученные награды сезона будут доступно только сезонным персонажам, их нельзя перенести на уже созданного героя.
- Всего в игру будет добавлено 6 уникальных предметов и 7 легендарных аспектов. Вместе с этим, остальное снаряжение будут перебалансировано.
Первый сезон в Diablo 4 начнется 20 июля на всех платформах.
Вопрос, хоть какой-то контент можно будет забрать на основного персонажа? Ну там не знаю, косметику?
ППЦ