Diablo 4 06.06.2023
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Бета-теста эндгейма Diablo 4 не будет, подтверждает Blizzard

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R_Mor
Новости

Бета Diablo 4 прошла с большим успехом, но она позволяла опробовать только первую зону. До появления ОБТ были закрытые тесты, еще раньше была таинственная бета эндгейма, в которой могли принять участие только те, кто тесно связан с компанией, и избранные фанаты.

Директор игры Джозеф Пипиора, однако, сообщил, что широкая аудитория до официального релиза заглянуть в ад не сможет.

В прошлом мы уже проводили бета-тестирование эндгейма, где мы могли проверить версию тех возможностей, о которых мы говорим сегодня, и мы получили много действительно хороших отзывов от этого ЗБТ. В будущем у нас нет планов по проведению бета-тестирования эндгейма до запуска игры, но мы продолжаем проводить внутреннее тестирование этих возможностей по мере приближения к дате запуска 6 июня.
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