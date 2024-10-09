Благодаря выходу дополнения Diablo 4 побила свой рекорд онлайна в Steam

Недавно состоялась премьера дополнения Diablo 4: Vessel of Hatred. Пока можно сделать два интересных вывода — DLC возродило интерес к игре, обеспечив ей рекордный онлайн в Steam, но с другой стороны оно получает неоднозначные отзывы.
Расширение помогло игре поставить на новый рекорд онлайна в Steam, который на данный момент составляет 47 688 одновременных игроков.
Несмотря на это, рейтинги хуже. На данный момент отзывы в Steam во многом неоднозначные, хотя стоит добавить, что положительных мнений наблюдается прирост, ведь вчера, то есть в день выхода DLC, преобладали негативные отзывы.
Игроки обычно жалуются на проблемы с подключением к серверу, активацией дополнения или задержкой выхода расширения. Также есть мнения, что DLC не несет ничего особенно и стоит в дорого. Конечно, не все комментарии негативные, а некоторые игроки хвалят геймплей, сюжет и мрачную атмосферу.
Побила рекород
Я уже вчера побегал.
Честно говоря мне пока не зашла новая прогрессия развития персонажа. С одной стороны они хорошо придумали с парагоном, который долго до максимума прокачивается, с другой... за каким фигом они замедлили прокачку в самом начале? ранняя стадия игры по законам жанра должна пролетать вообще
Затем, что тебе не нужна быстрая прокачка, когда хороший лут может падать с ранних лвл'ах.
чтобы сезон за три дня не закрывали и не ныли потом на форумах- мол все прокачено и выфармлено и в игре делать нечего