Blizzard анонсировала третий сезон Diablo 4

Третий сезон Diablo 4 начнется 23 января и отправит игроков глубоко под пески пустыни Кеджистана, где они столкнутся с новыми механизированными угрозами, включая конструкции, похожие на скорпионов, смертельные ловушки и демона Мальфаса. Чтобы сбалансировать шансы, в рамках сезона «Конструкт» игроки получат собственного механизированного союзника, известного как Сенешаль.

Во вторник Blizzard Entertainment раскрыла новые подробности о сезоне «Конструкт» в Diablo 4, включая новую сезонную цепочку заданий, посвященную поврежденному древнему устройству, известному как Ткацкий станок. Созданный Золтуном Куллом, жаждущим власти хорадримом, также ответственным за создание Черного камня души, Ткацкий станок был захвачен демоническими силами, которые, в свою очередь, выпустили рой Конструктов в Убежище.

По словам Blizzard. демон Малфас, слуга Диабло, создавший «свой личный ад». Малфас — первый стационарный босс Diablo 4, и он использует ряд ловушек против игроков, пытающихся его уничтожить. Малфас также несет ответственность за порчу Конструктов, устройств, питающихся от стихий, с которыми игроки будут сражаться в течение сезона за предметы, специфичные для Конструктов.

Игроки будут сражаться с Конструктами, исследуя Ткацкий станок, погружаясь в сезонные подземелья, называемые Убежищами, и отправляясь в приключения в другом мире. Над землей Конструкты появятся в областях, называемых Чародейскими Треморами.

В сезоне Конструкта игрокам будет предоставлен собственный Конструкт: Сенешаль. У этого автономного компаньона будет собственный пользовательский интерфейс, и игроки смогут настраивать его способности с помощью предметов, называемых «Камни управления» и «Камни настройки». Их Сенешаль может танковать монстров, чтобы помочь разбить мобов и исцелить игрока, помимо других талантов.

Подземелья третьего сезона, «Убежища», построены на основе ловушек и опасностей: шипов, кружащихся столбов пламени и машин, извергающих ядовитые газы. Эти ловушки «гораздо более смертоносны и требуют гораздо более сложных навыков, чтобы их избежать», — говорят в Blizzard. Однако Убежища будут предлагать желанную легендарную добычу, которую можно заработать, только поддерживая новый складывающийся бафф под названием «Защита Золтуна».

Кроме того, в сезоне будет представлено новое подземелье с таблицей лидеров под названием The Gauntlet. Похоже, что этот еженедельный забег по подземельям в основном посвящен хвастовству, поэтому, если вы ищете новое занятие для завершения игры, The Gauntlet «скоро появится».

Наконец, в третьем сезоне Diablo 4 появятся новые улучшения качества жизни. Они включают в себя новые элементы управления WASD на ПК, дополнительную вкладку тайника для вашего инвентаря и постоянно включенные Адские волны.

Текущий сезон Diablo 4, «Сезон крови», продлится до 22 января.