Blizzard будет обновлять Diablo 4 до самого конца её жизненного цикла

Разработчики из Blizzard заявили, что поддержка Diablo 4 будет продолжаться до тех пор, пока игра остаётся живой. По словам команды, игроки постоянно находят новые проблемы и неожиданные нюансы геймплея, что вынуждает студию регулярно вносить изменения и выпускать обновления.

Как рассказал ассоциированный директор игры Завен Арутюнян, аудитория экшен-RPG со временем меняется вместе с самой игрой. Пользователи проводят в ней тысячи часов, и их ожидания постепенно становятся другими. В результате возникают новые сложности и так называемые «точки трения», которые разработчики и сами игроки не могли предсказать заранее.

По его словам, подобные проблемы могут проявляться даже спустя огромный промежуток времени. Иногда игроки сталкиваются с ними только после десятков или даже тысяч часов прохождения, поэтому команда продолжает внимательно следить за отзывами сообщества и корректировать игру.

Одной из главных задач разработчиков остаётся улучшение эндгейма. Дизайнер Айслин Холл отметила, что многие игроки под конец сезона начинают выполнять одни и те же активности, что постепенно превращается в рутину. Будущие изменения, по её словам, направлены на то, чтобы разнообразить игровой процесс и заставить игроков по-новому взглянуть на привычные механики.