на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
7.7 836 оценок

Blizzard делится подробностями следующего обновления для Diablo 4, где вернут мощность Варвару и Магу

©
Gutsz
Новости

Как и было обещано, разработчики из студии Blizzard приступают к работе над своими же ошибками. Студия опубликовала длинный список изменений в следующем крупном патче для Diablo 4, который выйдет только через неделю. В ролевом экшене собираются улучшить класс Варвара и Мага, а также переработать монстров.

Blizzard опубликовала полный список примечаний к обновлению версии 1.1.1 для Diablo 4. Этот патч призван в основном исправить проблемный запуск первого сезона в игре и улучшить общий баланс игрового процесса, включая все классы и некоторые особенности монстров. Разработчики намеренно поделились всеми изменениями заранее, чтобы все игроки смогли открыто поделиться впечатлениями о нововведениях.

Список изменений в версии 1.1.1 для Diablo 4 получился огромным, ниже мы приводим только основные моменты патча:

  • Маг — улучшена выживаемость в конце игры, в основном за счет способностей в разделе Совершенствований.
  • Сбалансированные некоторые классовые механики.
  • Для Варвара увеличена накопление ярости в базовых навыках и сила уникальных предметов.
  • Усилены сборки, которые не достигают высокого уровня мощности.
  • Повышены варианты использования легендарных предметов и других эффектов, которые слишком зависят от ситуации.
  • Боссы выше 60 уровня будут иметь больше здоровья. Примеры:
    • Боссы 60-го уровня и ниже остаются без изменений.
    • Боссы 80-го уровня имеют на 50% больше здоровья.
    • Боссы на уровне 100 имеют 100% увеличение здоровья.
    • У боссов 120-го уровня здоровье увеличено на 120%.
    • У боссов 150-го уровня и выше здоровье увеличено на 150%.
  • Из монстров-боссов 35-го уровня и выше теперь будет 100% шанс получить легендарный предмет.
  • Гоблины-сокровища теперь имеют повышенный шанс выпадения легендарных предметов на уровнях 6-14 и гарантируют выпадение легендарных предметов, начиная с 15-го уровня.
  • События Легиона стали более полезными и гарантируют выпадение легендарных предметов, начиная с 35-го уровня.
  • Дополнительный урон или дополнительные эффекты, которые применяются при попадании или при нанесении урона, теперь будут применять тот же эффект через барьеры.
  • Стоимость возврата очков навыков и парагона была снижена. Снижение начинается с малого на более низких уровнях и достигает максимума 40% на уровне 100.Пример: Уровень 50 — 12%, Уровень 60 — 18%, Уровень 70 — 24%, Уровень 80 — 30%.
  • Мы увеличили лимит стеков эликсиров с 20 до 99.
  • Дополнительную секцию тайника теперь можно купить в тайнике за золото.
  • Восстановлено время произнесения заклинания «Покинуть подземелье» до 3 секунд.
  • Исправление ошибок и многое другое.

С полным списком изменений в патче можно ознакомиться на официальном сайте. Версия 1.1.1 будет доступна 8 августа, а до тех пор игроки могут делиться своим мнением касательно улучшений в балансе.

Напомним, ранее стало известно, как сильно повлиял плохой старт первого сезона в Diablo 4 на самих разработчиков. Как оказалось, Blizzard теперь занята поисками нового дизайнера игрового процесса.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Shimuto

А где вернут мощность то? Засрали 1 скилы и статы, а теперь пишут что слегка накрутят % СОВЕРШЕННО другим скилам. ВОТ ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ СИЛЫ. Как же они слушают комьюники. Ай какие молодцы.
Игра мертва, разрабы клоуны.

4
JustA_NiceGuy

Ну выйдет обнова, посмотришь, потестишь. Не понравится - обосрёшь. Зачем раньше времени калом поливать?)

-2
Кей Овальд

Короче, это опять ранний допуск, а не релиз.

2
Sneaky Pete

а где изменение про опыт ? Качаться после 70 - это днище какое то

1