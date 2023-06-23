Blizzard демонстрирует статую Лилит, на которой будут высечены имена 1000 игроков, достигших первыми 100 уровня

В конце мая Blizzard объявила о проведении гонки в Diablo 4 - имена 1000 игроков, которые первыми достигнут 100-го уровня в Санктуарии в хардкорном режиме, будут высечены на статуе Лилит, недавно установленной возле штаб-квартиры Blizzard в Ирвайне.
Теперь, менее чем через три недели после выхода Diablo 4, Blizzard сообщает, что 1 000 воинов избежали смерти в хардкорном режиме. В настоящее время разработчикам предстоит проанализировать полученные достижения. После этого процесса будут официально объявлены имена игроков и начнется их перенос на вышеупомянутую статую Лилит.
Напомним, что игроки должны были достичь 100-го уровня одним персонажем в хардкорном режиме, но это еще не все, что нужно сделать, чтобы попасть на статуэтку. Подтвердив достижение видео или фотографией, они должны были поделиться им вместе со своим BattleTag в твиттере с хэштегом #Diablo4Hardcore.
Адам Флетчер, который отвечает за связь с сообществом Diablo, опубликовал одно из первых изображений статуи Лилит. На ней можно увидеть надпись:
В честь выхода Diablo IV первые 1 000 игроков, достигшие 100-го уровня в хардкорном режиме, отмечены на этой статуе.
Под этим текстом также выгравирован хэштег #Diablo4Hardcore. Однако это не первая статуя, стоящая у штаб-квартиры Blizzard. Лилит опередил Орк из World of Warcraft, который стоит на территории компании с 2007 года.
Diablo 4 доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Сразу после дебюта игра стала самым большим успехом компании Blizzard. За первые пять дней своего пребывания на рынке игра достигла "фантастических" показателей - разработчик сообщил, что за это время ее выручка составила 666 миллионов долларов.
Твари сатанисты!
заперещены терки по религии в коментах, сатанизм тоже религия как и христианство ;)
Крипота) Может потом туда ещё эту 1000 китай...тьфу игроков и "положить"?;)
RIP
1000 спонсоров близард
Видал ролик чувак на героике умер на 99)))
Самое смешное что Лилит это первая жена Адама (до Евы). И наказание для неё было - ублажать 1000 чертей
Маркетинг прикольный. Не думаю, что это прям настолько трудно, скорее лишь свободное время нужно.
Реально поставили статую рогатой крылатой тётки - ну и кринж, можно подумать вся задумка была ради статуи демона, не удивлюсь, если туда будут приходить сатанисты, что бы совершить некие ритуалы.