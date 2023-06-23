Blizzard демонстрирует статую Лилит, на которой будут высечены имена 1000 игроков, достигших первыми 100 уровня ©

В конце мая Blizzard объявила о проведении гонки в Diablo 4 - имена 1000 игроков, которые первыми достигнут 100-го уровня в Санктуарии в хардкорном режиме, будут высечены на статуе Лилит, недавно установленной возле штаб-квартиры Blizzard в Ирвайне.

Теперь, менее чем через три недели после выхода Diablo 4, Blizzard сообщает, что 1 000 воинов избежали смерти в хардкорном режиме. В настоящее время разработчикам предстоит проанализировать полученные достижения. После этого процесса будут официально объявлены имена игроков и начнется их перенос на вышеупомянутую статую Лилит.



Напомним, что игроки должны были достичь 100-го уровня одним персонажем в хардкорном режиме, но это еще не все, что нужно сделать, чтобы попасть на статуэтку. Подтвердив достижение видео или фотографией, они должны были поделиться им вместе со своим BattleTag в твиттере с хэштегом #Diablo4Hardcore.

Адам Флетчер, который отвечает за связь с сообществом Diablo, опубликовал одно из первых изображений статуи Лилит. На ней можно увидеть надпись:

В честь выхода Diablo IV первые 1 000 игроков, достигшие 100-го уровня в хардкорном режиме, отмечены на этой статуе.

Под этим текстом также выгравирован хэштег #Diablo4Hardcore. Однако это не первая статуя, стоящая у штаб-квартиры Blizzard. Лилит опередил Орк из World of Warcraft, который стоит на территории компании с 2007 года.

Diablo 4 доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Сразу после дебюта игра стала самым большим успехом компании Blizzard. За первые пять дней своего пребывания на рынке игра достигла "фантастических" показателей - разработчик сообщил, что за это время ее выручка составила 666 миллионов долларов.