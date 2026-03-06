Blizzard Entertainment объявила о начале "Сезона бойни" для Diablo 4: станьте Мясником и сразитесь с демонами

Blizzard Entertainment объявила о начале «Сезона бойни» для Diablo 4, который стартует 11 марта. В новом сезоне игроки смогут примерить на себя необычную роль — стать Мясником, демоном с огромной силой, частично неподконтрольным герою. Этот образ откроет доступ к уникальным демоническим умениям и позволит зарабатывать сезонную валюту, участвуя в новых событиях "Адского натиска".

Сюжет сезона разворачивается вокруг демолога, решившего расширить свои знания о темных силах. Игроки, приняв участие в его экспериментах, смогут испытать новые механики и исследовать свежий контент. Одной из ключевых новинок станут бойни — уникальные подземелья с повышенной сложностью и особыми наградами.

Кроме того, «Сезон бойни» добавит уникальные предметы Мясника, доступные для всех классов, а также косметику по мотивам франшизы DOOM, включающую как бесплатные, так и платные элементы.

На протяжении недели все желающие смогут бесплатно опробовать класс Паладина, чтобы познакомиться с сезонным контентом и подготовиться к более сложным испытаниям. Blizzard обещает, что сезон предложит новые вызовы и возможности для коллекционирования редких предметов, сохраняя динамичный и захватывающий геймплей Diablo 4.