Blizzard готовит "следующую главу" студии: названы даты больших анонсов для WoW, Diablo, Overwatch и Hearthstone

Blizzard Entertainment объявила даты серии презентаций, посвящённых будущему ключевых франшиз компании. В рамках празднования 35-летия студия пообещала показать, «что будет дальше» для World of Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone. Анонсы пройдут в период с 29 января по 11 февраля 2026 года.

В юбилейном видео Blizzard подчеркнула, что за десятилетия компания росла вместе с игроками и мирами, которые они наполняли жизнью. «Вы сражались в World of Warcraft, выживали в Diablo, играли в Hearthstone и держали оборону в Overwatch. Мы прошли этот путь вместе — и теперь начинается следующая глава», — отметили разработчики.

Первой на сцену выйдет World of Warcraft — презентация состоится вечером 29 января. Затем эстафету примет Overwatch: шоу запланировано на 4 февраля. Поклонников карточной игры Hearthstone ждут новости 9 февраля. Завершит цикл анонсов Diablo — её «следующую главу» представят 11 февраля.

В студии также уточнили, что грядущие показы не стоит воспринимать как разрозненные обновления. Это часть единого видения будущего Blizzard и её игр, созданного при участии сообщества. В ближайшие недели каждый из игровых миров получит собственную презентацию, где будут раскрыты планы развития и ключевые нововведения. Полное расписание анонсов Blizzard обещает опубликовать отдельно.