Blizzard хочет 30 долларов за перекраску порталов в Diablo 4: "За эти деньги можно купить Palworld"

Blizzard берет 30 долларов за перекраску порталов в Diablo 4, и игроки не в восторге от этого.
Микротранзакции в Diablo 4 были главной темой для игроков с момента запуска. Недавнее дополнение к магазину может стать последней каплей для некоторых игроков.
В Diablo 4 в самом разгаре третий сезон и ограниченное по времени событие Lunar Awakening в дополнение к нему. К сожалению для Blizzard, новое событие вызвало старые споры.
Игроки были не слишком впечатлены недопониманием со стороны разработчиков по поводу того, какая косметика из "Лунного пробуждения" в Diablo 4 является платной. Недавняя драма заставила игроков внимательнее присмотреться к внутриигровому магазину, и увиденное их не обрадовало.
На сабреддите Diablo 4 пользователь Mwatki20 спровоцировал дискуссию, опубликовав изображение наборы Dark Pathways, который предлагает городские порталы оранжевого, зеленого, фиолетового, желтого и синего цветов, а также 1000 платины за немалую сумму. "20 долларов за порталы разных цветов? LMFAO Blizz!" - пишут они.
Удивительно, но дело обстоит еще хуже. Как отмечает другой игрок, стоимость комплекта составляет 29,99 доллара, что "почти в два раза дешевле [Diablo 4]". Далее в комментариях пользователь Cmionor справедливо отмечает, что за ту же сумму можно приобрести "покемонов с огнестрелом" от Pocketpair: "За эти деньги можно купить Palworld.. ".
Соль на рану добавляет тот факт, что каждый цвет привязан к определенному классу. Как отмечают другие игроки, смена цвета портала носит чисто косметический характер и никак не влияет на игровой процесс, так что вы можете наслаждаться Diablo 4 точно так же, не выкладывая дополнительных денег. Хотя, учитывая, что многие выражают недовольство по поводу завышенного ценника на предметы в игре, которая и без того является платной, возможно, Blizzard в будущем пересмотрит стоимость подобной косметики.
Конченные 🤡ны))
Как же мне нравится как люди ноют про цены за косметику. Вас кто-то заставляет их покупать? Вы жить не можете без цветных порталов? Или вы получите дикое преимущество от этого? Такой бред.
Тоесть, по твоей логике, человек который хочет как-то выделяться из серой массы в онлайн игре, должен свой рот закрыть, и не ныть что косметика УЛЬТРАдорогая?
По твоей же логике: Тебя кто-то заставляет читать или слушать нытьё других игроков? Или тебе от этого хуже становится?
P.S.: Действительно - такой бред, высказывать людям за то, что они что-либо пишут и высказывают своё мнение.
ТЬФУ......
Ноют потому что вместо правок баланса или добавления нормального контента, близы тратят время и силы на перекраску порталов за 30 баксов и скинчики. Мне это вальв напоминает с их дотой, где баги не фиксят годами, но добавляют сундуки со шмотками, а на вопросы про починку игры говорят мол у нас штат доты всего пара десятков людей, так они ещё и не игру чинят, а скины красят.
в который раз забавляет: сега пихает шмотки и кучу другого барахла, которое в сумме дороже самой игры, в якудзу и персону - игроки нализывают конторе, шедевры и вообще никто не заставляет. Близы делают тоже самое - ко-ко-ко, донатная помойка, неадекватные ценники, скурвились.
Клоунада.
Если честно. Если я бы играл игру очень долго или много. Я бы купил ту или ину косметику. Теже порталы я бы купил. Для каждого класса свой портал. Разница в том что если бы они всех цветов продавались за одну сумму, а не за каждый по 30 баксов