Blizzard хочет 30 долларов за перекраску порталов в Diablo 4: "За эти деньги можно купить Palworld"

Blizzard берет 30 долларов за перекраску порталов в Diablo 4, и игроки не в восторге от этого.

Микротранзакции в Diablo 4 были главной темой для игроков с момента запуска. Недавнее дополнение к магазину может стать последней каплей для некоторых игроков.

В Diablo 4 в самом разгаре третий сезон и ограниченное по времени событие Lunar Awakening в дополнение к нему. К сожалению для Blizzard, новое событие вызвало старые споры.

Игроки были не слишком впечатлены недопониманием со стороны разработчиков по поводу того, какая косметика из "Лунного пробуждения" в Diablo 4 является платной. Недавняя драма заставила игроков внимательнее присмотреться к внутриигровому магазину, и увиденное их не обрадовало.

На сабреддите Diablo 4 пользователь Mwatki20 спровоцировал дискуссию, опубликовав изображение наборы Dark Pathways, который предлагает городские порталы оранжевого, зеленого, фиолетового, желтого и синего цветов, а также 1000 платины за немалую сумму. "20 долларов за порталы разных цветов? LMFAO Blizz!" - пишут они.

Удивительно, но дело обстоит еще хуже. Как отмечает другой игрок, стоимость комплекта составляет 29,99 доллара, что "почти в два раза дешевле [Diablo 4]". Далее в комментариях пользователь Cmionor справедливо отмечает, что за ту же сумму можно приобрести "покемонов с огнестрелом" от Pocketpair: "За эти деньги можно купить Palworld.. ".

Соль на рану добавляет тот факт, что каждый цвет привязан к определенному классу. Как отмечают другие игроки, смена цвета портала носит чисто косметический характер и никак не влияет на игровой процесс, так что вы можете наслаждаться Diablo 4 точно так же, не выкладывая дополнительных денег. Хотя, учитывая, что многие выражают недовольство по поводу завышенного ценника на предметы в игре, которая и без того является платной, возможно, Blizzard в будущем пересмотрит стоимость подобной косметики.