Blizzard хочет выпустить более 5 новых игр во вселенной Diablo в ближайшие 30 лет

Серия Diablo не является одной из самых плодовитых за всю историю, но в будущем ситуация может измениться. В свежем интервью Гэвиан Уишоу (вице-президент и исполнительный продюсер Diablo IV) отметил: за 30 лет вышло всего пять основных игр, и в следующие три десятилетия компания хочет выпускать новые части гораздо чаще.
По словам Уишоу, разработчики ценят долголетие серии и преданность фанатов, которые годами играют в одни и те же тайтлы. Однако цель Blizzard на будущее — ускорить темп производства, чтобы игрокам не приходилось ждать продолжения десятилетиями.
Сложно говорить о франшизах, которые существуют уже 20 лет, но люди всё ещё любят их, играют в них и с восторгом принимают каждый новый контент, — сказал Уишоу. В целом могу сказать, что за 30 лет существования Diablo мы выпустили пять игр. Надеюсь, что в следующие 30 лет мы выпустим ещё несколько, и это будет происходить быстрее.
В том же интервью президент Blizzard Entertainment Джоанна Фэрис намекнула на громкие анонсы для BlizzCon. Она подтвердила, что компания планирует вывести свои главные хиты — Warcraft, Overwatch и Diablo — за рамки гейминга. В планах студии значатся фильмы и сериалы, которые помогут расширить эти вселенные.
Фэрис отметила, что сейчас активно обсуждается будущее практически каждого бренда Blizzard. Главная задача — найти правильных партнеров и форматы, чтобы сохранить качество и привлечь свежую кровь: тех, кто раньше никогда не играл в их игры. Сотрудничество с Голливудом станет ключевым направлением для студии в ближайшее время.
