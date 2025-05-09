Blizzard и Cantrip Candles раздают игрокам Diablo 4 ароматические свечи с экзотическими запахами

Компания Blizzard в партнерстве с производителем свечей Cantrip Candles запустила уникальную промо-акцию для поклонников Diablo 4.

В рамках кампании «Mothers Judgement» фанатам игры предлагается возможность получить ароматическую свечу с особыми запахами, вдохновленными миром Санктуария.

Для получения заветного подарка участникам необходимо посетить официальный сайт акции, где их ждет интерактивное испытание: они должны заслужить либо благословение, либо гнев Матери. После прохождения этого этапа нужно заполнить регистрационную форму и набраться терпения на две недели ожидания.

Важно отметить, что акция имеет географические ограничения – доставка доступна не во всех регионах. Кроме того, количество подарочных свечей строго ограничено числом 666.