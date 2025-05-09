Blizzard и Cantrip Candles раздают игрокам Diablo 4 ароматические свечи с экзотическими запахами

Компания Blizzard в партнерстве с производителем свечей Cantrip Candles запустила уникальную промо-акцию для поклонников Diablo 4.
В рамках кампании «Mothers Judgement» фанатам игры предлагается возможность получить ароматическую свечу с особыми запахами, вдохновленными миром Санктуария.
Для получения заветного подарка участникам необходимо посетить официальный сайт акции, где их ждет интерактивное испытание: они должны заслужить либо благословение, либо гнев Матери. После прохождения этого этапа нужно заполнить регистрационную форму и набраться терпения на две недели ожидания.
Важно отметить, что акция имеет географические ограничения – доставка доступна не во всех регионах. Кроме того, количество подарочных свечей строго ограничено числом 666.
Хм, неужели это будут свечи с запахом серы, тухлятины, разлагающегося мяса или кишок? С таким же успехом можно оставить свежую рыбу или кусок свинины на столе на две недели и наслаждаться ароматами в режиме нон-стоп.
Похоже чердак у Blizzard в серьёз намерен отправиться в продолжительный отпуск...
почему не анальные свечи
Это типа чтобы запашок гнилья, замаскировать которое выдают за очередного представителя великой серии ?
Это чтобы хата воняла как склеп после очередного нерфа или эксклюзивно запахом донатного магазина? Заслужи благословение на сайте, чтобы получить кусок парафина, пока игра сама по себе испытание. Скоро воздух Санктуария в банках продавать начнут.
Прикольно, мне Lorath's Library заверните