Blizzard исправила эксплойт в Diablo 4, приводивший к бесконечному фарму в подвале ©

Вслед за вчерашним хотфиксом 12 для Diablo 4 компания Blizzard выпустила только что хотфикс 13. В нем исправлена ошибка с Молотом древних, появившаяся после предыдущего обновления сервера, и экспойт, приводивший к бесконечным волнам врагов в подвале.

Исправления игрового процесса

Устранена проблема с тем, что монстры могли бесконечно порождаться в событиях в подвале.

Классовые изменения

Варвар

Отмена изменения производительности, которое непреднамеренно снижало урон для "Молота древних".

Примечание разработчиков: Ранее мы выпустили хотфикс 12, который включал изменения для улучшения стабильности и производительности, затронувшие "Молот древних". Эти изменения были направлены исключительно на повышение производительности бэкенда, но непреднамеренно повлияли на игровой процесс. Уменьшать урон от Молота Древних этим изменением не планировалось. Мы отменили это изменение, поскольку оно не было запланировано.

Что касается эксплойта, если вам интересно узнать, в чем была его суть, то видео ниже даст вам представление об этом. Если вкратце, нужно было в определенном событии в подвале дать убить заложников, и на последней секунде таймера убить сразу всех мобов. После чего событие закончится, но волны будут продолжать спавниться до бесконечности. Таким образом можно было относительно легко качаться и фармить лут на одном месте.

Что касается следующего клиентского патча, мы не знаем точно, когда он выйдет, но Blizzard заявила, что "первый настоящий патч" для игры состоит из более чем 13 страниц.